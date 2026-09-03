Daniel Carreño expresó que Nacional tiene "una brisita a favor" e hizo un anuncio de cara al partido con Juventud por el Torneo Clausura

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo contra River Plate por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. El DT habló de lo que le gustó del equipo, de aspectos a corregir y de lo que se viene, el domingo ante Juventud por la quinta fecha del Torneo Clausura.

"Con esta camiseta hay que ganar todos los partidos , no podemos decir que vamos a aflojar, el público acompaña y exige, esto es Nacional y tenemos que estar a la altura", dijo el entrenador en el Parque Saroldi tras el triunfo por 3-2 de sus dirigidos.

"Nos está pasando de que tenemos cuatro días para entrenar para la Copa AUF Uruguay y tras días para los partidos de Liga AUF Uruguaya y es un problema. Este partido lo preparamos bien, al equipo lo vi muy bien, suelto, jugó un gran partido, pero dos errores en retroceso en defensa por no ganar la segunda pelota nos costaron los goles. En el segundo tiempo, con la expulsión nos tiramos atrás a defender el resultado", analizó.

"Del primer tiempo me gustaron todos desde el punto de vista individual y en lo colectivo tuvimos fallas que son responsabilidad mía, a veces quedamos muy estirados y ellos no ganaban la segunda pelota, tuvieron aproximaciones al arco, en una por no cortar y en otra por una desatención nos marcaron, por eso es que tenemos que seguir trabajando", manifestó el experimentado entrenador.

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"Mostramos buenas cosas con pelota, pero sin pelota tenemos muchas cosas por corregir", admitió.

Consultado si cambió "el viento" tras el triunfo clásico del domingo, en el Campeón del Siglo, 1-0 ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Carreño tuvo una de sus clásicas salidas donde demuestra su experiencia y manejo de los medios: "Una brisita vino a favor".

Nacional enfrenta este domingo a Juventud por la quinta fecha del Torneo Clausura, a la hora 16.30 en el Gran Parque Central: "No creo que haya muchas variantes, jugamos contra un gran equipo, dirigido por un técnico que hace muy bien las cosas y al que conozco muy bien, así que vamos a ver si estamos a la altura".

El entrenador de Juventud es Sergio "Chapa" Blanco, exjugador de Wanderers y quien fuera dirigido por Carreño.

Carreño adelantó así que la formación se parecerá mucho al equipo que venció 1-0 a Peñarol el pasado domingo aunque tendrá la variante obligada de Maximiliano Gómez por lesión.

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera. Por Martínez puede entrar Tomás Verón Lupi que este jueves fue uno de los mejores de Nacional.