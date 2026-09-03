Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el triunfo de Nacional contra River Plate

Nacional derrotó 3-2 a River Plate en el Parque Saroldi en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay y con ese resultado lidera la serie junto con Albion que en el Franzini derrotó agónicamente a Progreso por 2-1.
Nacional se impuso al darsenero con doblete de Tiziano Correa y uno de Luciano González.
Albion, que en la primera fecha había rescatado un empate a cero en su visita con Nacional, dejó muy complicado a Progreso al vencerlo 2-1.
Tobías Gutiérrez fue la figura del triunfo con un doblete.
Oriental y Racing, a la hora 20.00, completan la jornada de este jueves enfrentándose por el grupo 4 en el Parque Palermo.
Rentistas y Plaza Colonia no pudieron jugar este jueves por falta de guardia policial, seguridad privada y ambulancia.
Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay
|Grupo 1
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Peñarol
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
| Danubio
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|4
| M. City Torque
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|1
| Atenas
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
| Grupo 2
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Plaza Colonia
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1
| Defensor Sp.
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
| Rentistas
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
| Cerro Largo
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
| Grupo 3
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Dep. Maldonado
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
| Wanderers
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
| Cerro
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
| Cerrito
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
| Grupo 4
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Central Español
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
| Juventud
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|3
| Racing
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
| Oriental
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
| Grupo 5
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Nacional
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
| Albion
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
| River Plate
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|3
| Progreso
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|4
| Grupo 6
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Boston River
|
|
|
|
|
|
|
|Liverpool
|
|
|
|
|
|
|
|Colón
|
|
|
|
|
|
|
|Fénix
|
|
|
|
|
|
|