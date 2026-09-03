Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el triunfo de Nacional contra River Plate

Nacional derrotó 3-2 a River Plate en el Parque Saroldi en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay y con ese resultado lidera la serie junto con Albion que en el Franzini derrotó agónicamente a Progreso por 2-1.

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Nacional se impuso al darsenero con doblete de Tiziano Correa y uno de Luciano González.

Albion, que en la primera fecha había rescatado un empate a cero en su visita con Nacional, dejó muy complicado a Progreso al vencerlo 2-1 .

Tobías Gutiérrez fue la figura del triunfo con un doblete.

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Oriental y Racing, a la hora 20.00, completan la jornada de este jueves enfrentándose por el grupo 4 en el Parque Palermo.

Rentistas y Plaza Colonia no pudieron jugar este jueves por falta de guardia policial, seguridad privada y ambulancia.

Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay

Grupo 1 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Peñarol 4 2 1 1 0 3 2 Danubio 3 2 1 0 1 3 4 M. City Torque 3 2 1 0 1 2 1 Atenas 1 2 0 1 1 4 5

Grupo 2 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Plaza Colonia 2 1 1 0 0 2 1 Defensor Sp. 1 1 0 1 1 0 0 Rentistas 1 1 0 1 1 0 0 Cerro Largo 0 1 0 0 1 1 2

Grupo 3 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Dep. Maldonado 3 1 1 0 0 2 0 Wanderers 1 1 0 1 0 1 1 Cerro 1 1 0 1 0 1 1 Cerrito 0 1 0 0 1 0 2

Grupo 4 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Central Español 3 1 1 0 0 3 0 Juventud 0 1 1 0 1 0 3 Racing 0 0 0 0 0 0 0 Oriental 0 0 0 0 0 0 0

Grupo 5 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Nacional 4 2 1 1 0 3 2 Albion 4 2 1 1 0 2 1 River Plate 3 2 1 0 1 4 3 Progreso 0 2 0 0 2 1 4