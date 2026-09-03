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Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el triunfo de Nacional contra River Plate

Mirá cómo quedaron las posiciones de todas las series de la Copa AUF Uruguay luego de los triunfos de Nacional y Albion

3 de septiembre de 2026 18:09 hs
Rodrigo Martínez

Rodrigo Martínez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional derrotó 3-2 a River Plate en el Parque Saroldi en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay y con ese resultado lidera la serie junto con Albion que en el Franzini derrotó agónicamente a Progreso por 2-1.

Tobías Gutiérrez fue la figura del triunfo con un doblete.

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Oriental y Racing, a la hora 20.00, completan la jornada de este jueves enfrentándose por el grupo 4 en el Parque Palermo.

Rentistas y Plaza Colonia no pudieron jugar este jueves por falta de guardia policial, seguridad privada y ambulancia.

Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay

Grupo 1 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Peñarol 4 2 1 1 0 3 2
Danubio 3 2 1 0 1 3 4
M. City Torque 3 2 1 0 1 2 1
Atenas 1 2 0 1 1 4 5
Grupo 2 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Plaza Colonia 2 1 1 0 0 2 1
Defensor Sp. 1 1 0 1 1 0 0
Rentistas 1 1 0 1 1 0 0
Cerro Largo 0 1 0 0 1 1 2
Grupo 3 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Dep. Maldonado 3 1 1 0 0 2 0
Wanderers 1 1 0 1 0 1 1
Cerro 1 1 0 1 0 1 1
Cerrito 0 1 0 0 1 0 2
Grupo 4 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Central Español 3 1 1 0 0 3 0
Juventud 0 1 1 0 1 0 3
Racing 0 0 0 0 0 0 0
Oriental 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 5 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Nacional 4 2 1 1 0 3 2
Albion 4 2 1 1 0 2 1
River Plate 3 2 1 0 1 4 3
Progreso 0 2 0 0 2 1 4
Grupo 6 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Boston River
Liverpool
Colón
Fénix

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