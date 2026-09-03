"Temí por mi vida": la periodista argentina Sofi Martínez estuvo en el clásico Peñarol vs Nacional y mostró su experiencia y los incidentes en el Campeón del Siglo; mirá el video

La periodista argentina Sofi Martínez , reconocida por sus coberturas en los mundiales y entrevistas con Lionel Messi, estuvo el domingo en el clásico Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo y contó su experiencia.

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En medio de un ciclo en el que ha ido a distintos duelos históricos en el fútbol de su país, cruzó el charco y asistió al clásico del fútbol uruguayo que se jugó en el estadio carbonero, solo con hinchas mirasoles, y que tuvo triunfo tricolor por 1-0.

La periodista llegó temprano a la previa en el Campeón del Siglo y mostró cómo la viven los hinchas de Peñarol, entrevistando a parciales de todas las edades y también a vendedores.

En las imágenes se pudo ver a aficionados cargando petacas de whisky para intentar ingresarlas a las tribunas, como también las llegadas de ambos equipos.

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Sofi Martínez en el Campeón del Siglo

Martínez también estuvo en la cancha y mostró el homenaje que le hicieron a Ruben Rada, además de hablar con sus hijos presentes en el Campeón del Siglo.

Además, vio con lujo de detalles la salida de ambos equipos para la entrada en calor, comentó cómo fue el ingreso de Maxi Silvera y vio desde un palco el gol de Nacional.

“No sabía dónde meterme”, dijo sobre el momento en el que entró a un palco y justo hubo gol tricolor.

Luego, Martínez fue a la barra de Peñarol donde vio cómo terminaba el partido con victoria visitante.

Los estruendos e incidentes

Tras el encuentro, su rostro cambió al escuchar estruendos de disparos y sentir los gases lacrimógenos.

“¿Están reprimiendo allá? Uy, sí, se escuchan los tiros”, comentó, antes de mostrar cómo pasaban los hinchas con banderas.

“Había un chico con sangre en la cara recién”, señaló, al mostrar también las corridas.

Sofi Martínez en el Campeón del Siglo

“Si perdemos, quemamos”, le dijo un hincha. Luego, otro le pidió que no filme mientras se ponía una bandana en la cara.

Ante una ráfaga de estruendos, dijo que se asustó. “Empezaron a soltar fuegos artificiales en la tribuna”, comentó, sin saber que eran lanzados a los efectivos policiales

“Hace más de media hora que terminó el clásico y seguimos en la popular, me dio mucho miedo”, agregó, antes de bajar y sentirse mal por el gas pimienta.

Luego, ya más tranquila, hizo un resumen de la jornada, mencionó la “fiesta en la previa”, pero que “lamentablemente” quedaban los incidentes del final, algo “un poco triste”.