El Niño provoca un inusual fenómeno en el Pacífico: tres huracanes están activos al mismo tiempo y dos son categoría 4

Tres huracanes están activos simultáneamente en el océano Pacífico , en un escenario inusual que se produce bajo condiciones favorables generadas por El Niño y las elevadas temperaturas del agua.

Se trata de Karina, Lowell y Marie . Los dos primeros alcanzaron la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson , mientras que Marie se fortaleció recientemente hasta convertirse en huracán, según informó Metsul Meteorología .

La presencia de tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico es considerada poco frecuente por los especialistas.

Las consecuencias globales de un fenómeno de El Niño récord

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La climatóloga Julia Cole, de la Universidad de Michigan , destacó la particularidad del fenómeno, que se produce mientras las temperaturas de la superficie del mar se encuentran muy por encima del promedio en amplias zonas del Pacífico .

Qué tiene que ver El Niño con los tres huracanes

El escenario se desarrolla en medio de un intenso episodio de El Niño, fenómeno asociado al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y capaz de modificar la circulación atmosférica en diferentes regiones del planeta.

En el Pacífico oriental, las aguas más cálidas proporcionan mayor cantidad de calor y humedad, dos elementos que favorecen la formación y el fortalecimiento de los ciclones tropicales.

A esto se suma una menor cizalladura del viento, es decir, una menor variación en su velocidad y dirección a distintas alturas. Esto permite que los ciclones mantengan una circulación más organizada y puedan ganar intensidad.

Lowell y Karina alcanzaron categoría 4

Lowell se encontraba al sur de Hawái y alcanzó la categoría 4. El sistema es seguido de cerca ante la posibilidad de que provoque condiciones peligrosas en el archipiélago.

Aunque no impacte directamente sobre las islas, puede generar grandes olas y fuertes corrientes de resaca. El pronóstico indica que continuará como un huracán intenso durante varios días mientras avanza hacia el oeste, aunque todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria.

Karina también alcanzó la categoría 4 y se desplazaba en dirección predominantemente noroeste. Pese a perder temporalmente algo de intensidad, se espera que continúe como huracán durante los próximos días.

El tercer sistema es Marie, que se convirtió en huracán luego de formarse frente a las costas de Baja California, México. Según las proyecciones, todavía tiene condiciones para continuar intensificándose mientras avanza sobre aguas abiertas del Pacífico.

El efecto diferente de El Niño sobre el Pacífico y el Atlántico

El Niño puede tener efectos distintos sobre la actividad de los ciclones tropicales dependiendo de la región.

Mientras en el Pacífico las aguas más cálidas y determinadas condiciones atmosféricas pueden favorecer una mayor actividad, en el Atlántico el fenómeno suele generar una mayor cizalladura vertical del viento, lo que dificulta el desarrollo y fortalecimiento de huracanes.

La coincidencia de tres huracanes activos, dos de ellos de categoría 4, se produce precisamente en un Pacífico con temperaturas de la superficie del mar muy superiores a los valores habituales.