Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 3 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este jueves 3 de setiembre una jornada marcada por las lluvias y tormentas en distintas zonas de Uruguay , con neblinas, bancos de niebla y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h .

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C .

Durante la mañana estará nuboso y cubierto , con precipitaciones y tormentas aisladas , además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noroeste al oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h .

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Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas, aunque con una tendencia a mejorar . Los vientos serán del sector sur de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el este?

Para la zona este, Meteorología pronostica temperaturas de entre 7 °C y 18 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Se esperan vientos del sector oeste de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, aunque el tiempo irá mejorando. También se esperan neblinas y vientos del suroeste y oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico de Inumet para el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.

Inumet espera para la mañana cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán del noroeste al sector sur, entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. También se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, con una posterior mejoría y presencia de neblinas. Los vientos serán del suroeste y sur de entre 10 y 30 km/h.

Lluvias y tormentas en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana se espera un aumento de la nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas. Los vientos irán del norte al sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet pronostica cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas y una posterior mejoría. Habrá neblinas y viento del sector sur de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.