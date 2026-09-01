Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 1° de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este martes 1° de setiembre una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso , presencia de nieblas y neblinas y temperaturas máximas que alcanzarán los 21 °C en algunas zonas del país.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro , además de nieblas y neblinas . Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h , con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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Para la tarde y la noche se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso , y nuevamente podrán registrarse nieblas y neblinas. El viento será del sureste al este, de 10 a 20 km/h .

El pronóstico de Inumet para el este

En el este del país se espera la temperatura mínima más baja de la jornada, con 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Hacia la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, mientras que continuarán las nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de 10 a 20 km/h, pasando a variables de hasta 10 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica temperaturas de entre 7 °C y 20 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, y vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h.

El tiempo en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de este martes, con una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C.

Inumet prevé para la mañana cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. El viento soplará del sureste al este entre 10 y 30 km/h.