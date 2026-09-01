Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 1° de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 1° de setiembre una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso, presencia de nieblas y neblinas y temperaturas máximas que alcanzarán los 21 °C en algunas zonas del país.
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.
Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, además de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Para la tarde y la noche se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y nuevamente podrán registrarse nieblas y neblinas. El viento será del sureste al este, de 10 a 20 km/h.
El pronóstico de Inumet para el este
En el este del país se espera la temperatura mínima más baja de la jornada, con 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.
La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Hacia la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, mientras que continuarán las nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de 10 a 20 km/h, pasando a variables de hasta 10 km/h.
Cómo estará el tiempo en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica temperaturas de entre 7 °C y 20 °C.
Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, y vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h.
El tiempo en el norte
El norte tendrá las temperaturas más altas de este martes, con una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C.
Inumet prevé para la mañana cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. El viento soplará del sureste al este entre 10 y 30 km/h.