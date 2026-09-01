Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 1° de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada sin lluvias, con nieblas y neblinas en distintos puntos del país; las máximas llegarán a 21 °C

1 de septiembre de 2026 7:15 hs
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 1° de setiembre una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso, presencia de nieblas y neblinas y temperaturas máximas que alcanzarán los 21 °C en algunas zonas del país.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, además de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Más noticias

Metsul advierte por dos masas de aire frío: la primera llega este martes y otra mucho más intensa se espera para el fin de semana

Densa niebla cubrió Montevideo este martes y afectó la visibilidad: qué dice el pronóstico de Inumet

Para la tarde y la noche se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y nuevamente podrán registrarse nieblas y neblinas. El viento será del sureste al este, de 10 a 20 km/h.

El pronóstico de Inumet para el este

En el este del país se espera la temperatura mínima más baja de la jornada, con 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Hacia la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, mientras que continuarán las nieblas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste de 10 a 20 km/h, pasando a variables de hasta 10 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica temperaturas de entre 7 °C y 20 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, y vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h.

El tiempo en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de este martes, con una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C.

Inumet prevé para la mañana cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. El viento soplará del sureste al este entre 10 y 30 km/h.

Las más leídas

Fenómeno de El Niño se empezará a sentir en setiembre, según meteorólogos: pronostican importantes lluvias

Nueva irrupción de aire frío se acerca a Uruguay: tendrá una "intensidad propia de mayo" y dejará mínimas de 0 °C

La reacción de Gonzalo Carneiro luego del triunfo de Nacional en el Campeón del Siglo y en medio de rumores sobre un posible pase a Peñarol

Devolución Fonasa 2026: quiénes pueden cobrar y cómo consultar en BPS si les corresponde

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos