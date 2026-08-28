Rige doble alerta de Inumet por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este viernes una doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas que afecta a varias zonas del norte, noreste y centro del país.

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Ambas advertencias comenzaron a regir a las 06:00 de este viernes 28 de agosto y serán actualizadas a las 08:30 , según informó el organismo.

La alerta naranja , con una probabilidad de ocurrencia superior al 75%, responde a tormentas fuertes y puntualmente severas .

Videos: caída de granizo y tormenta eléctrica en varios puntos del país afectados por alertas climáticas

Inumet actualizó la alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: mirá las localidades afectadas

Inumet advirtió que las zonas comprendidas podrán verse afectadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica .

La advertencia naranja comprende a todo Artigas, Rivera y Salto, además de localidades de Cerro Largo, Paysandú y Tacuarembó.

Las localidades bajo alerta naranja

En Cerro Largo están comprendidas Isidoro Noblía y Ramón Trigo.

En Paysandú, la advertencia alcanza a Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

En Tacuarembó, afecta a Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

En paralelo, Inumet mantiene una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, también con una probabilidad superior al 75%.

En estas zonas pueden registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comprende localidades de Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En Cerro Largo alcanza a Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

En Durazno están bajo alerta Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

En Paysandú, Beisso, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir.

En Río Negro, Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

En Tacuarembó, Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

En Treinta y Tres, la advertencia alcanza a Santa Clara de Olimar.

Inumet actualizará ambas advertencias meteorológicas a las 08:30 de este viernes.