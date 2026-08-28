Denunció a la pareja de su nieta por realizar disparos: el hombre se atrincheró y cayó con 12 ladrillos de droga, una Glock y casi 300 balas

Un hombre fue detenido en la madrugada de este jueves luego de realizar varios disparos y atrincherarse en una vivienda de la zona de Sanfuentes y Cibils , en Montevideo. Durante el procedimiento, la Policía encontró 12 ladrillos de una sustancia estupefaciente, una pistola Glock, casi 300 municiones y más de $ 170 mil y US$ 2.500 en efectivo .

El operativo, según reconstruyó El Observador en base a fuentes del caso, comenzó cuando efectivos de la Guardia Republicana fueron enviados a la zona luego de que el sistema ShotSpotter detectara disparos de arma de fuego .

Al llegar, los policías hablaron con una mujer que denunció que la pareja de su nieta había efectuado varios disparos , roto una puerta ubicada en la parte posterior de su vivienda e ingresado al predio sin autorización.

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Mientras los efectivos recogían su testimonio, escucharon una nueva detonación , similar a un disparo, que provenía de un apartamento ubicado en la planta superior del complejo habitacional.

Los policías ingresaron al lugar y se dirigieron hacia la vivienda desde donde había provenido el ruido. Según el parte policial, el sospechoso trabó la puerta y permaneció dentro del inmueble, atrincherado. Ante esa situación se activó el protocolo policial previsto para situaciones críticas.

El diálogo que permitió detener al hombre

Un oficial de la Seccional 24ª comenzó a dialogar con el hombre y finalmente consiguió que depusiera su actitud y accediera a colaborar con los efectivos.

El sospechoso fue detenido y, posteriormente, los policías ingresaron a la vivienda con autorización de una de las residentes.

Durante una primera inspección encontraron 12 ladrillos con una sustancia aparentemente estupefaciente. También incautaron una pistola Glock modelo 19 sin numeración visible, cinco cargadores —dos de ellos de capacidad extendida— y 283 cartuchos calibre 9x19 milímetros.

Además, encontraron cuatro equipos de comunicación tipo handy y tres dispositivos de rastreo GPS.

Más de $ 170 mil y US$ 2.500 en efectivo

Dentro de la vivienda la Policía también encontró una importante cantidad de dinero en efectivo. Fueron incautados US$ 2.500, distribuidos en 25 billetes de US$ 100, además de $ 179.500: 61 billetes de $ 2.000, 27 de $ 1.000 y 61 de $ 500.

Policía Científica trabajó en la escena y realizó el relevamiento correspondiente. Una vez finalizadas las actuaciones, el detenido fue trasladado y el procedimiento quedó en manos de la dependencia policial especializada correspondiente.