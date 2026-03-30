La Policía detuvo a un hombre que agredió a su madre con una madera, se atrincheró en su cuarto y amenazó con autoeliminarse

Un hombre de 38 años fue detenido en las últimas horas luego de agredir a su madre, atrincherarse en su cuarto en barrio Sayago y amenazar con autoeliminarse , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

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El hecho ocurrió en una vivienda familiar ubicada en las inmediaciones de Camino General Máximo Santos esquina Pastor .

Hasta allí concurrieron varios efectivos policiales, quienes se entrevistaron con la madre del hombre, una mujer de 70 años .

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Según su relato, durante la madrugada mantuvo una fuerte discusión con su hijo que derivó en una agresión con una madera .

Tras el ataque, explicó, el hombre tomó un cuchillo y se encerró en su cuarto, donde amenazó con atacar a efectivos policiales y autoeliminarse si notificaba a las autoridades.

En este marco, se dirigió al lugar personal del equipo de negociadores de la Policía Nacional, quienes luego de varias horas lograron la detención del hombre.

Según informó Telenoche (Canal 4), el detenido es poseedor de antecedentes penales por violencia doméstica y cuenta con medidas cautelares.