Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

La Policía detuvo a un hombre que agredió a su madre con una madera, se atrincheró en su cuarto y amenazó con autoeliminarse

El hecho ocurrió en una vivienda familiar ubicada en las inmediaciones de Camino General Máximo Santos y esquina Pastor en Montevideo

30 de marzo de 2026 12:15 hs
Policía&nbsp;

Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 38 años fue detenido en las últimas horas luego de agredir a su madre, atrincherarse en su cuarto en barrio Sayago y amenazar con autoeliminarse, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El hecho ocurrió en una vivienda familiar ubicada en las inmediaciones de Camino General Máximo Santos esquina Pastor.

Hasta allí concurrieron varios efectivos policiales, quienes se entrevistaron con la madre del hombre, una mujer de 70 años.

Más noticias

Volvieron a "saquear" mansión de Sebastián Marset en Bolivia: policías que custodiaban fueron reducidos por un grupo de personas armadas

"Queremos trascender la forma de hacer seguridad": Carlos Negro presentó plan de seguridad a jefes de Policía

Según su relato, durante la madrugada mantuvo una fuerte discusión con su hijo que derivó en una agresión con una madera.

Tras el ataque, explicó, el hombre tomó un cuchillo y se encerró en su cuarto, donde amenazó con atacar a efectivos policiales y autoeliminarse si notificaba a las autoridades.

En este marco, se dirigió al lugar personal del equipo de negociadores de la Policía Nacional, quienes luego de varias horas lograron la detención del hombre.

Según informó Telenoche (Canal 4), el detenido es poseedor de antecedentes penales por violencia doméstica y cuenta con medidas cautelares.

Las más leídas

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

Bono social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% en su factura de energía eléctrica

La llamativa y sorpresiva ausencia en la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido de Peñarol ante Racing de hoy por el Torneo Apertura

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 29 marzo EN VIVO

Temas

policía hombre Sayago madre

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos