Volvieron a "saquear" mansión de Sebastián Marset en Bolivia: policías que custodiaban fueron reducidos por un grupo de personas armadas

Nuevamente una mansión de Sebastián Marset en Bolivia fue "saqueada" este lunes. Esta vez, cinco personas redujeron a los dos oficiales que custodiaban el lugar y se llevaron objetos que eran parte de la investigación .

Se trata de la misma mansión en la que el pasado viernes 13 de marzo, fecha en la que se capturó a Marset, se encontraron diversas armas . La propiedad está en la zona de Urubó , a unos 10 kilómetros del centro de Santa Cruz de la Sierra .

El fiscal de la zona , Franz Delgadillo, aseguró que fueron "cinco personas extranjeras" quienes "ingresaron al inmueble para sustraer objetos que aún se encuentran en investigación", incluso entraron hasta uno de los dormitorios de la casa . Los delincuentes utilizaron armas de fuego y una camioneta blanca para poder concretar la operación, según dijo el fiscal y consignó el medio boliviano El Deber.

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El hecho ocurrió casi una semana después de que se reportara que una de las mansiones de Marset fue "saqueada" . En aquella oportunidad, el robo generó un intercambio público entre la Policía boliviana y la Fiscalía de este país .

Luego de capturar al narco uruguayo, este domicilio fue cerrado y precintado por las autoridades. Cuatro días después se conoció que fue "saqueado", aunque el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, había dicho que el caso estaba en investigación para determinar si la sustracción había sido realizada por allegados a Marset o no. El uruguayo se encuentra recluido en un centro de máxima seguridad en Estados Unidos.

Sobre el caso, el comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, afirmó que "una fiscal de Santa Cruz" fue quien instruyó "a los policías de que no se ingrese a dicho inmueble, ordenó de que se precinte el inmueble y tampoco hizo el requerimiento para que se deje personal policial de custodia".

"Al contrario, esta fiscal dispuso que el personal que estaba allá se retire a otro lugar, a otro operativo, a una distancia de cuatro horas de donde estaba esta quinta. En ese interín otras personas inescrupulosas llegaron a este lugar y saquearon este inmueble", agregó Sokol.

"Este operativo estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público, no tienen porque acusar a la Policía boliviana de algo que no ha ocurrido. Tenemos identificado el lugar donde posiblemente han sido trasladado estos bienes inmuebles (...) tendremos a los responsables de este hecho", sentenció en aquella oportunidad.