Quiénes son los fiscales de EEUU que acusan a Sebastián Marset de lavar dinero proveniente del narcotráfico

La acusación contra el uruguayo Sebastián Marset es llevada adelante en Estados Unidos por dos fiscales federales asistentes para el Distrito Este de Virginia , que podrían lograr una pena de hasta 20 años de prisión para el narcotraficante .

Se trata de Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg , quienes presentaron el escrito con la acusación de Marset y de su exsocio, el uruguayo Federico Santoro Vasallo.

Mientras que este último último se declaró culpable en mayo de 2025 y fue condenado a 15 años de prisión dos meses después , el caso contra Marset recién comienza.

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Hasta ahora, el uruguayo tuvo dos instancias judiciales : una primera de control de detención y una segunda, donde se leyeron los cargos en su contra . Ambas audiencias fueron dirigidas por el juez William B. Porter .

Pero son los fiscales los que buscarán convencer a un jurado de que Marset es culpable.

Aminoff se desempeña en la Fiscalía de Alexandria, en el Estado de Virginia y muy cerca de la capital Washington DC. Es en esa ciudad que Marset permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad desde que fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el 13 de marzo y enviado a Estados Unidos.

En Alexandria, Aminoff lidera la Unidad de Tráfico de Narcóticos y Lavado de Dinero, donde ejerce desde hace tres años.

Según la descripción aportada en su perfil de Linkedin, Aminoff se encarga de supervisar un "equipo de fiscales federales asistentes" que se dedican a investigar y enjuiciar a organizaciones de narcotraficantes, cárteles de distribución internacional de drogas y lavado de dinero, y también otros grupos delictivos complejos.

Antes había estado en la Unidad de Seguridad Nacional y Delitos Internacionales de Alexandria y tuvo un pasaje como fiscal asistente de distrito en Manhattan (Nueva York). Estudió en la Facultad de Derecho de Harvard y en la Universidad de Berkeley (California).

La acusación contra Marset fue presentada en conjunto con la fiscal Catherine Rosenberg, una fiscal de bajo perfil que ha trabajado en distintos casos de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, en general sobre temas vinculados al lavado de dinero, el tráfico de drogas y organizaciones criminales.

Lideró, por ejemplo, la imputación en enero de este año de un ciudadano venezolano acusado de lavar aproximadamente mil millones de dólares provenientes de fondos ilícitos, según consta en comunicados publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También trabajó en la acusación de cinco personas por tráfico de drogas que operaban desde un motel de Dumfries, una localidad de Virginia, y participó en el litigio contra un traficante de fentanilo que fue condenado a prisión por vender pastillas que provocaron una sobredosis.

Cómo es el caso contra Marset

La acusación contra el narcotraficante uruguayo se llevará a cabo en la Corte del Distrito Este de Virginia, que al tener carácter federal solo trata aquellos casos que violan leyes nacionales de Estados Unidos y no estatales de Virginia.

Si Marset se declara culpable, como hizo Santoro Vasallo, podría acceder a una reducción de la pena. De lo contrario, enfrentará hasta 20 años de cárcel.

A diferencia de Uruguay, la culpabilidad en este caso es determinada por un jurado de ciudadanos, algo característico del sistema estadounidense.

En este caso, estará compuesto por 12 ciudadanos residentes de Virginia.