La acusación de EEUU contra Sebastián Marset por conspiración para el lavado de activos: usaba empresas truchas de Sudamérica y Asia

La Fiscalía Federal de Estados Unidos para el distrito este de Virginia , que juzgará a Sebastián Marset , liberó un documento referido a la acusación contra el narcotraficante uruguayo , que tuvo su primera audiencia este lunes para escuchar los cargos en su contra.

Según el texto del escrito presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el distrito este de Virginia al que accedió El Observador, Marset –capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el viernes pasado– es acusado junto a otro uruguayo , que operó durante años como su testaferro y socio: Federico Santoro Vasallo .

Este último, sin embargo, ya fue condenado por EEUU en 2025, al ser encontrado responsable de lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa . La acusación contra Marset está ligada a la de Santoro Vasallo .

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De hecho, el caso es presentado como Estados Unidos vs Marset y Santoro. Cabe aclarar que el escrito liberado por la Fiscalía del este de Virginia está fechado en marzo de 2024.

Cómo operaba Marset, según la acusación de EEUU

Marset es descrito como un narcotraficante internacional con base en Sudamérica, conocido también por otros nombres: Luis Paulo Amorim Santos, Gabriel De Souza Beumer o también "Dor". Apuntan a él como responsable de enviar toneladas de cocaína, valuadas en millones de dólares estadounidenses, a Europa.

A Santoro, en tanto, le decían "Capitán" y era el encargado de lavar el dinero proveniente del narcotráfico para Marset, con base en Paraguay.

Ambos utilizaban un sofisticado sistema de mensajeros y tokens. Esto quiere decir que contrataban a personas para trasladar físicamente el dinero, especialmente mediante maletines llenos de euros que eran entregados en la vía pública en Europa, detalla la acusación.

Respecto a los tokens que menciona el documento, estos refieren a códigos que eran utilizados para comprar la identidad dentro del grupo criminal.

Con el dinero recogido, Santoro se encargaba de cambiarlos a dólares estadounidenses e ingresarlos en un banco en Estados Unidos. En al menos una ocasión las autoridades detectaron que esa transferencia se hizo a un banco en Richmond (Virginia).

Y que la tarea era realizada bajo instrucciones específicas de Marset.

El origen del dinero, naturalmente, era ocultado y, en su lugar, el grupo criminal utilizaba compañías de distintos rubros como fachada y boletas falsas para justificar los montos. Las empresas estaban, muchas veces, registradas en Sudamérica y Asia.

La acusación estadounidense también señala que Marset y Santoro recurrían a la violencia para amenazar a los encargados de proteger los cargamentos de droga y también de dinero en efectivo.

En el caso de Santoro, se cree que en menos de cinco meses lavó 8 millones de dólares en Estados Unidos. Por sus servicios, recibía el pago de un porcentaje del dinero lavado.

El dato sirve para dar magnitud al flujo de dinero que movía la organización. Y el escrito agrega otro detalle en ese sentido: en enero de 2021 Marset tenía pendiente el cobro de 17 millones de euros por el envío de un único cargamento de cocaína a Europa. De ese total, ambos uruguayos organizaron la operativa para lavar 5 millones en el sistema bancario de Estados Unidos.

"En total, la organización de tráfico de drogas de Marset distribuyó muchos miles de kilogramos de cocaína, generando decenas de millones de euroes en efectivo", resume el escrito.

"No guardó silencio" en la primera audiencia

Marset ya compareció ante la Justicia de Estados Unidos y, según dijo a medios bolivianos el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el narcotraficante "no guardó silencio".

"Sabemos que ha declarado, los detalles no los podemos dar, obviamente, todavía", declaró al programa A primera hora de El Deber de Bolivia.

Justiniano también confirmó que hubo "conversaciones" con distintos países para lograr la captura de Marset, incluyendo la Administración de Control de Drogas de EEUU, la DEA. "No voy a dar el contexto ni los detalles, pero sí hubo conversaciones y con diferentes países para el opertivo".