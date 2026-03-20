Caso Marset: hallan pista clandestina y espacio para almacenar hasta tres toneladas de droga en Bolivia

La Policía boliviana descubrió una pista clandestina, un hangar y una espacio con capacidad para almacenar droga en el departamento de Santa Cruz , en el marco de la investigación sobre la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , según informó el medio local El Deber.

El hallazgo se produjo a unos 50 kilómetros de Portachuelo y fue resultado de un operativo de inteligencia basado en el análisis de llamadas telefónicas y dispositivos móviles incautados a siete extranjeros detenidos , presuntamente vinculados a la estructura criminal.

El inspector general de la Policía, Lionel David Valenzuela, explicó que el lugar contaba con instalaciones utilizadas para actividades ilegales. “ Se encontró un hangar, una pista y una caleta de aproximadamente dos metros y medio de ancho, seis metros de largo y dos metros de profundidad, con capacidad estimada para almacenar hasta tres toneladas de droga ”, detalló.

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En el sitio también se incautaron uniformes que habrían sido utilizados por los detenidos, así como alimentos, lo que indica una ocupación reciente.

De acuerdo con las autoridades, existen indicios de que en semanas anteriores se realizaron vuelos desde esa pista, lo que refuerza la hipótesis de que funcionaba como un punto logístico clave para el tráfico de sustancias.

El operativo está vinculado a la detención de cinco ciudadanos colombianos y dos ecuatorianos, quienes declararán ante la Fiscalía y serán imputados por tráfico de armas, sin descartar nuevas imputaciones.

La Policía presume que al menos otras cuatro personas extranjeras integraban el grupo encargado de la seguridad del lugar, por lo que continúan los operativos para ubicarlas.

Desde las autoridades destacaron que el hallazgo representa un avance relevante en la investigación para desarticular la red asociada a Marset, mientras se intensifican las acciones sobre rutas, logística y apoyos en territorio boliviano.