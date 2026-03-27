Las recomendaciones de Policía y Bomberos para la Semana de Turismo: cómo será el operativo especial

La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Bomberos emitieron una serie de recomendaciones para la Semana de Turismo 2026 (o Semana Santa), que se extenderá desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

En rueda de prensa, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, detalló que durante la próxima semana festiva tendrá lugar un operativo especial que contará con un incremento del 25 % de las fuerzas de la Policía Caminera .

"Principalmente, a lo que estamos abocados es a los controles de las rutas nacionales. Para ello hemos reforzado la Dirección Nacional de Policía Caminera ", explicó Clavijo.

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El director de la Policía Caminera, Luis Calzada, aseguró por su parte que las "fuerzas efectivas" estarán desplegadas "a lo largo y ancho del territorio nacional" .

Tras esto, exhortó a la población a cumplir de forma "estricta" las normas, "especialmente esta semana" ante el aumento del "volumen del tránsito".

De acuerdo con este, los "mayores esfuerzos" por parte de Caminera estarán especialmente sobre "el corredor" desde Colonia hacia el este del país, sobre Ruta 1, 3, 5 y la Interbalnearia.

La Dirección Nacional de Bomberos, por su parte, llamó a la población a tener cuidado al momento de hacer fuego, ya que el país aún sigue "con el periodo de prohibición de quemas hasta el 30 de abril".

En cuanto a esto, Lohana Calleros, vocera de Bomberos, llamó a tomar las "precauciones" correspondientes y hacer un fuego "en algún lugar que esté acondicionado para tal fin".

"Ahora sentimos que los días están más fríos, pero aún tenemos mucho combustible que no terminó de quemar y que sigue seco ahí a la espera de cualquier chispa. Así que el riesgo aún sigue y por eso es importante extremar las precauciones", destacó Calleros en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Después, llamó a mantener todos los electrodomésticos u otros objetos electrónicos desconectados para "evitar posibles incendios en estructuras".

"Justamente, una de las mayores causas de incendio en lo que es estructura son las fallas eléctricas. Así que también extremar esas medidas", subrayó.

La Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa, comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.