La Policía desarticuló una red de contrabando e incautó más de 60 toneladas de mercadería: hay 16 detenidos

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) llevó adelante un operativo de gran escala en el norte del país que permitió desarticular una red de contrabando que operaba desde Livramento (Brasil) hacia Tacuarembó . La denominada operación "Banum" incluyó 39 allanamientos simultáneos y culminó con 16 personas detenidas y la incautación de más de 60 toneladas de mercadería .

Tras varios meses de tareas de inteligencia, el operativo se ejecutó el miércoles bajo la coordinación de la Regional Norte de la DIPN. En total, se realizaron 39 allanamientos: tres en Rivera y el resto en Tacuarembó .

Según informó el Ministerio del Interior, se emitieron 26 órdenes de detención — 23 vinculadas directamente a la investigación —, lo que derivó en la captura de 16 personas (10 mujeres y seis hombres), mientras que otras cuatro fueron emplazadas.

Aduanas incautó casi 190 mil cigarrillos, vaporizadores y un auto: mercadería fue valuada en $ 2.3 millones

Aduanas incautó más de 305 mil réplicas de perfumes: mercadería fue valuada en unos 16 millones de dólares

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Semiespecializada de Rivera , que continuará con la investigación.

"La operación tuvo como objetivo principal desarticular una estructura delictiva dedicada al contrabando a gran escala, que operaba en la frontera norte del país", explicaron desde Interior.

El procedimiento contó con un despliegue coordinado entre múltiples organismos. Participaron las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, junto con la Guardia Republicana, Aviación Policial y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas.

También intervino el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dada la naturaleza de los productos incautados, especialmente alimentos y carnes.

Embed - Imágenes Operación Bannum

Incautaciones: mercadería, dinero y armamento

El operativo permitió incautar una amplia variedad de productos de contrabando, además de dinero en efectivo, armas y vehículos. El valor de lo incautado, con un peso de más de 60 toneladas, asciende a más de $ 10 millones.

La mercadería, armas y objetos varios incautados: