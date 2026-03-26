La Policía desarticuló una red de contrabando e incautó más de 60 toneladas de mercadería: hay 16 detenidos

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) llevó adelante un operativo de gran escala en el norte del país que permitió desarticular una red de contrabando que operaba desde Livramento (Brasil) hacia Tacuarembó. La denominada operación "Banum" incluyó 39 allanamientos simultáneos y culminó con 16 personas detenidas y la incautación de más de 60 toneladas de mercadería.
Tras varios meses de tareas de inteligencia, el operativo se ejecutó el miércoles bajo la coordinación de la Regional Norte de la DIPN. En total, se realizaron 39 allanamientos: tres en Rivera y el resto en Tacuarembó.
Según informó el Ministerio del Interior, se emitieron 26 órdenes de detención —23 vinculadas directamente a la investigación—, lo que derivó en la captura de 16 personas (10 mujeres y seis hombres), mientras que otras cuatro fueron emplazadas.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Semiespecializada de Rivera, que continuará con la investigación.
"La operación tuvo como objetivo principal desarticular una estructura delictiva dedicada al contrabando a gran escala, que operaba en la frontera norte del país", explicaron desde Interior.
El procedimiento contó con un despliegue coordinado entre múltiples organismos. Participaron las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, junto con la Guardia Republicana, Aviación Policial y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas.
También intervino el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dada la naturaleza de los productos incautados, especialmente alimentos y carnes.
Embed - Imágenes Operación Bannum
Incautaciones: mercadería, dinero y armamento
El operativo permitió incautar una amplia variedad de productos de contrabando, además de dinero en efectivo, armas y vehículos. El valor de lo incautado, con un peso de más de 60 toneladas, asciende a más de $ 10 millones.
La mercadería, armas y objetos varios incautados:
- Dos vehículos.
- Un revólver.
- Siente cartuchos de calibre 22 mm.
- Una caja conteniendo 50 municiones de 9 mm.
- Un cargador de pistola 9 mm.
- 131.205 pesos uruguayos
- 400 paquetes de arroz
- 500 kilos de azúcar
- 350 paquetes de sal
- 500 paquetes de yerba
- 250 paquetes de legumbres
- 500 paquetes de fideos
- Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas
- 250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)
- 400 paquetes de galletitas
- 300 unidades de chocolates y bombones
- 150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)
- 300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)
- Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental
- 1.200 rollos de papel higiénico
- 200 unidades de detergentes y lavandina
- 1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones
- 300 botellas de agua mineral
- 350 unidades de energizantes
- 250 unidades de jugos en polvo
- 759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)
- 500 cartones de cigarrillos
- 500 cajillas de cigarrillos
- 100 paquetes de tabaco
- 1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche
- 300 unidades de manteca
- Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras
- 300 kilos de huevos
- 80 fardos de cerveza
- 2.100 unidades de cerveza en botella y en latas
- 150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales
- 60 kilos de queso
- 350 unidades de café
- 2 handys marca BOATENG con cargador.