/ Nacional / INCAUTACIÓN

Aduanas incautó mercadería valuada en más de $ 5 millones que era trasladada en un ómnibus de excursión

El ómnibus había partido desde Montevideo con destino a Chuy y fue interceptado por los equipos de Aduanas cuando regresaba hacia la capital

11 de marzo 2026 - 11:49hs
Aduanas incautó mercadería

Aduanas incautó mercadería

Foto: Aduanas

Un operativo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y la Aduana Móvil Regional Sur permitió interceptar un ómnibus de excursión que transportaba mercadería valuada en más de $ 5 millones.

Según informaron fuentes aduaneras, tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y vigilancia, los funcionarios lograron detener e inspeccionar el vehículo, que operaba como transporte de pasajeros pero que también era utilizado como logística para trasladar mercadería irregular.

El ómnibus había partido desde Montevideo con destino a Chuy y fue interceptado por los equipos de Aduanas cuando regresaba hacia la capital.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron una amplia variedad de productos, entre ellos alimentos, bebidas, artículos de higiene personal, tabaco, medicamentos y productos de limpieza.

Entre los artículos detectados se contabilizaron:

  • Más de 4.000 cigarrillos marca Classic.

  • Miles de productos de café, entre ellos frascos de Nescafé, café Pelé, Melitta e Iguazú, además de 4.620 cápsulas de Nescafé Dolce Gusto.

  • Más de 1.000 jabones Dove y cientos de desodorantes de marcas como Axe, Dove y Rexona.

  • Bebidas alcohólicas, incluyendo botellas de whisky Johnnie Walker, Sir Edwards, Sandy Mac y Olden Wack, además de Fernet Branca, Jägermeister y caña brasileña.

  • Bebidas y refrescos, como cervezas Corona, Brahma y Glacial, además de energizantes Monster y Red Bull.

  • Productos alimenticios y de almacén, entre ellos yerba, granola, lentejas, arroz, farofa, tapioca, chocolate, Nutella, caramelos, gelatinas y conservas.

  • Productos de higiene y cuidado personal, como 1.677 pastas de dientes Colgate, cientos de máquinas de afeitar BIC y Gillette, shampoos y packs de cosmética de marcas internacionales.

  • Medicamentos y suplementos, como vitamina C, dipirona, Omega 3 y otros productos farmacéuticos.

  • Alimentos frescos, incluyendo 257 kilos de mortadela, 230 kilos de panchos, jamón, panceta y otros productos cárnicos.

También se incautaron artículos de limpieza, insecticidas, repelentes, tabaco, ropa de cama, calzado y productos electrónicos menores, entre otros.

Tras el procedimiento, la Justicia fue informada del caso y dispuso la incautación de toda la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte, un ómnibus Scania con matrícula uruguaya.

De acuerdo con la estimación realizada por las autoridades, el valor total de los productos incautados asciende a $5.104.049.

