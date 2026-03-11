Aduanas incautó mercadería valuada en más de $ 5 millones que era trasladada en un ómnibus de excursión

Un operativo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y la Aduana Móvil Regional Sur permitió interceptar un ómnibus de excursión que transportaba mercadería valuada en más de $ 5 millones .

Según informaron fuentes aduaneras, tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y vigilancia, los funcionarios lograron detener e inspeccionar el vehículo, que operaba como transporte de pasajeros pero que también era utilizado como logística para trasladar mercadería irregular .

El ómnibus había partido desde Montevideo con destino a Chuy y fue interceptado por los equipos de Aduanas cuando regresaba hacia la capital .

Durante la inspección, los funcionarios encontraron una amplia variedad de productos, entre ellos alimentos, bebidas, artículos de higiene personal, tabaco, medicamentos y productos de limpieza .

Entre los artículos detectados se contabilizaron:

Más de 4.000 cigarrillos marca Classic.

Miles de productos de café , entre ellos frascos de Nescafé, café Pelé, Melitta e Iguazú, además de 4.620 cápsulas de Nescafé Dolce Gusto.

Más de 1.000 jabones Dove y cientos de desodorantes de marcas como Axe, Dove y Rexona.

Bebidas alcohólicas , incluyendo botellas de whisky Johnnie Walker, Sir Edwards, Sandy Mac y Olden Wack , además de Fernet Branca, Jägermeister y caña brasileña.

Bebidas y refrescos , como cervezas Corona, Brahma y Glacial , además de energizantes Monster y Red Bull.

Productos alimenticios y de almacén , entre ellos yerba, granola, lentejas, arroz, farofa, tapioca, chocolate, Nutella, caramelos, gelatinas y conservas.

Productos de higiene y cuidado personal , como 1.677 pastas de dientes Colgate, cientos de máquinas de afeitar BIC y Gillette, shampoos y packs de cosmética de marcas internacionales.

Medicamentos y suplementos , como vitamina C, dipirona, Omega 3 y otros productos farmacéuticos.

Alimentos frescos, incluyendo 257 kilos de mortadela, 230 kilos de panchos, jamón, panceta y otros productos cárnicos.

También se incautaron artículos de limpieza, insecticidas, repelentes, tabaco, ropa de cama, calzado y productos electrónicos menores, entre otros.

Tras el procedimiento, la Justicia fue informada del caso y dispuso la incautación de toda la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte, un ómnibus Scania con matrícula uruguaya.

De acuerdo con la estimación realizada por las autoridades, el valor total de los productos incautados asciende a $5.104.049.