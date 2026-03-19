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Policía Caminera incautó mercadería de contrabando valuada en más de $ 2 millones en Rivera

Entre la mercadería incautada se encontraban combustible, aceite de motor, garrafas de gas, bebidas con y sin alcohol, energizantes, alimentos perecederos —principalmente frutas—, productos no perecederos y artículos de higiene personal

19 de marzo de 2026 9:48 hs
Policía Caminera incautó mercadería

Policía Caminera incautó mercadería

Ministerio del Interior

En las últimas horas Policía Caminera incautó mercadería en infracción aduanera valuada en más de $ 2.000.000 en el departamento de Rivera, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La incautación se realizó durante un operativo de control en la Ruta 6, a la altura del kilómetro 408.

Allí los oficiales detectaron en horas de la noche la presencia de cuatro vehículos —tres camionetas de carga y un auto— que circulaban de norte a sur por la ruta.

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Tras avistarlos comenzaron a seguirlos, deteniéndolos instantes después para llevar adelante un proceso de control mediante el cual detectaron la presencia de mercadería en infracción aduanera.

Los vehículos involucrados eran conducidos por cuatro hombres, todos sin antecedentes. En uno de ellos viajaba además una mujer, que tampoco poseía antecedentes penales.

Entre la mercadería incautada se encontraban combustible, aceite de motor, garrafas de gas, bebidas con y sin alcohol, energizantes, alimentos perecederos —principalmente frutas—, productos no perecederos y artículos de higiene personal.

La Justicia dispuso la incautación de la mercadería y de las tres camionetas. Según la Dirección Nacional de Aduanas, el valor total de lo incautado asciende a 2.025.435 pesos uruguayos.

Los conductores y la acompañante fueron emplazados y quedaron a disposición de Fiscalía.

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