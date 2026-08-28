"Me subía al auto y tenía ganas de darme contra algo": la fuerte confesión del uruguayo Franco Fagúndez, quien reconoció que tuvo depresión

Franco Fagúndez , el delantero uruguayo ex Nacional que esta miércoles fue figura de Independiente Santa Fe en el triunfo ante River Plate argentino por la Copa Sudamericana en el Monumental, reconoció que tuvo depresión.

Tras su gran partido en el que eliminaron a los millonarios en Buenos Aires, el atacante del equipo de Pablo Repetto valoró su actual momento, pero recordó que no la había pasado bien tiempo atrás.

“ Tuve depresión, no fue un año bueno , me había roto la rodilla... Fue un año muy complicado. Y hoy pensaba en eso, como el fútbol es lindo, a veces es cruel, pero a veces es lindo todas estas cosas”, agregó.

Con gol de Franco Fagúndez, el Independiente Santa Fe de Pablo Repetto eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana por penales en el Monumental

El ex Nacional Franco Fagúndez volvió a anotar para Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, en la goleada y clasificación contra Caracas: mirá su nuevo gol

Consultado, sobre ese momento, dijo: “Nunca hablé así directamente, pero... Pero sí, pensamientos feos, me subí al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo, ¿viste?”.

“Estaba pasando un mal momento futbolístico, justo había pasado también la muerte de un amigo. Fueron muchas cosas, muchas cosas, problemas familiares, todo mal, todo junto”, agregó Fagúndez, quien era muy cercano a Juan Izquierdo, el zaguero de Nacional fallecido en 2024.

Franco Fagúndez, de Independiente Santa Fe, celebra su gol contra River Plate por la Copa Sudamericana Foto: EFE

“Entonces, que hoy Dios me premie de esta manera… Nunca hay que dejar de darle las gracias y siempre confiando en él, la verdad que es muy lindo”, señaló.

Fagúndez también contó cómo salió adelante y dijo que pidió ayuda, algo que recomendó. “En realidad sí, pero también por un momento me hice el fuerte, el que yo puedo con todo, yo me metí acá, yo puedo salir. Y la verdad que no es así. Entonces, tienen que pedir ayuda, obviamente. Uno nunca puede solo con los problemas. Y nada, agradecerle a Dios y a mi familia que nunca me soltó”.