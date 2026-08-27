Con gol de Franco Fagúndez, el Independiente Santa Fe de Pablo Repetto eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana por penales en el Monumental

Con un gol del uruguayo Franco Fagúndez , el Independiente Santa Fe de Pablo Repetto eliminó a River Plate de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental por penales, tras empatar 1-1 en cancha y ganar una tanda de penales para el infarto.

Tras el 0-0 del partido de ida en Colombia, River llegaba a la vuelta en su cancha como favorito , pero con serias dudas sobre su juego en medio de un mal momento deportivo bajo el mando de Eduardo Coudet , días después de perder una ventaja de dos goles contra Vélez y empatar 2-2 por el Torneo Clausura de Argentina.

En la primera etapa, el millonario fue ampliamente superior a Independiente Santa Fe con tres llegadas en los primeros quince minutos : dos definiciones de Sebastián Driussi apenas desviadas y otra de Ángel Correa que pegó en la parte externa de la red.

Independiente Santa Fe tuvo una posibilidad con un disparo de Hugo Rodallega que se fue afuera y luego otra opción de cabeza de Driussi, para terminar a los 21 minutos con una posibilidad de Thiago Almada que salió por encima de los tres palos de Weibmar Asprilla.

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El gol de River finalmente llegó a los 51 minutos, tras una asistencia de Gonzalo Montiel que Driussi convirtió al llegar por el segundo palo y empujar el balón a la red.

TANTO INTENTÓ QUE AL FIN LLEGÓ: GOOOL DE RIVER



Sebastián Driussi la empujó tras un centro de Gonzalo Montiel para el 1-0 sobre Independiente Santa Fe.



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Sin embargo, el millonario no supo cerrar la serie y a los 78 minutos una mano en el área de Lucas Martínez Quarta fue sancionada con penal por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich. El responsable de patear fue Franco Fagúndez, que con un fuerte remate puso el 1-1.

El delantero lleva ocho goles en 26 partidos con la camiseta de Santa Fe, al que llegó a principios de 2026. De esos tantos, tres fueron convertidos en los cuatro encuentros que su equipo lleva en la Copa Sudamericana.

GOOOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE



Con un remate potente, Fagúndez superó a Beltrán y marcó el 1-1 ante River.



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Los penales

El empate en la serie llevó a la definición por penales. River acertó sus primeros cuatro disparos y Emmanuel Olivera erró el tercero para Independiente, lo que dejó a Rafael Santos Borré la chance de liquidar la definición para el millonario en el quinto disparo, pero el colombiano estrelló su remate en el palo y Fagúndez empató la tanda en el siguiente remate.

En la sección del mata a mata la definición fue infartante: Martínez Quarta erró el sexto pero Daniel Torres también falló el siguiente. En el octavo remate de cada lado hicieron lo propio Facundo González y Jeison Angulo. La tanda se definió en el onceavo turno con la definición de los goleros, cuando Santiago Beltrán envió su remate a las nubes y Asprilla metió el 8-7 en el penal número 22 que concretó el batacazo de Independiente Santa Fe.

El conjunto colombiano ahora se enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Sudamericana. River, en tanto, sigue hundiéndose en el segundo semestre del 2026, lejos de la zona alta del Torneo Clausura argentino y sin competencia internacional, con Eduardo Coudet en la cuerda floja.

FUENTE: Con información de EFE