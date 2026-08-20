Marcelo Méndez tras la histórica clasificación de Montevideo City Torque a cuartos de la Copa Sudamericana: "Que no pase de largo la forma en que llegamos"

El entrenador de Montevideo City Torque, Marcelo Méndez, expresó su felicidad por la histórica clasificación del ciudadano a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer 3-1 en el global a Tigre, y remarcó que no debe quedar atrás "la forma" en la que su equipo se metió entre los ocho mejores.

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Torque venció a Tigre 2-1 en el partido de vuelta, disputado este miércoles por la noche en el Estadio Centenario, con dos goles de Salomón Rodríguez. En la conferencia de prensa realizada tras el encuentro, Méndez valoró que "después del segundo tiempo, después de la expulsión y haber sacado ese gol de ventaja el equipo se tranquilizó".

"Pudimos manejar un poco mejor la pelota, prácticamente no sufrir ninguna situación de riesgo, salvo el gol en contra y unas aproximaciones", continuó el DT, que aseguró que más allá de cualquier análisis del encuentro están "muy felices" por la histórica clasificación.

"Tengo una alegría inmensa por lo que están haciendo estos jugadores. Jugamos nueve partidos internacionalmente y este equipo ganó siete. Quizás hoy no tuvimos el mejor partido, el análisis lo vamos a hacer para adentro, pero hoy queremos disfrutar el momento del equipo", remarcó Méndez, que luego aclaró que su equipo ganó los dos partidos de la serie ante el conjunto argentino.