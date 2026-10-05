Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil

La ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas frente al aspirante a la reelección, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no es la única sorpresa que han dejado los comicios de este domingo.

El derechista y sus aliados también han ganado terreno en el Congreso, lo que les abre la puerta a aprobar leyes y presupuestos con mayor facilidad e incluso a impulsar cambios en otros poderes del Estado, como el judicial.

Según los primeros cómputos, el Partido Liberal de Bolsonaro habría conseguido 28 de los 81 escaños del Senado, mientras que se habrían hecho con más de 120 de las 513 sillas que tiene la Cámara de Diputados.

Sin embargo, más allá de la cantidad de legisladores obtenidos por el bolsonarismo, lo que ha llamado la atención es la contundencia con la que se han impuesto al menos dos de ellos: Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, quienes consiguieron más de 3 millones de sufragios cada uno, lo que los convirtió en los más votados en la historia del país, según reconoció el propio Congreso brasileño en un comunicado de prensa.

¿Quiénes son los elegidos? A continuación, te lo contamos:

El Charlie Kirk brasileño

Pavanato, de 28 años y oriundo de la localidad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, consiguió 3.038.438 votos, casi el doble que la segunda clasificada, la actual diputada izquierdista y mujer trans Erika Hilton, reportó la Agencia de Noticias de la Cámara de Diputados.

Criado en una familia evangélica pentecostal, el nuevo diputado inició su carrera política en 2016, a los 17 años, cuando participó en las manifestaciones que pedían la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula.

Antes de resultar electo como concejal en la ciudad de Sao Paulo en 2024, se había labrado un nombre como youtuber conservador y ha utilizado las redes sociales para defender la prohibición de las terapias hormonales para la transición de género en menores de 18 años, la eliminación de las cuotas raciales y de género para empleos y educación, o la privatización de las empresas públicas que generen pérdidas.

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP via Getty Images Entre los familiares del candidato derechista que también lograron un escaño en el Congreso figuran su madrastra y su hermano.

Pavanato ha seguido el guion de otros influencers conservadores como el estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado el año pasado. Así, además del mundo digital, donde tiene más de 5 millones de seguidores, suele acudir a las universidades para debatir con opositores, feministas y personas transgénero, reseñó el diario brasileño O Globo.

Su actitud combativa y confrontativa lo catapultó a la fama con un video en el que afirmaba que es "difícil ser hombre" y que hay que "honrar los pantalones que uno lleva", recordó el periódico.

Durante la campaña electoral enarboló la bandera de la mano dura contra la delincuencia.

"Quiero que, como mínimo, se reduzca la edad de responsabilidad penal", declaró en una entrevista concedida también a O Globo.

DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images Ferreira, elegido diputado en 2022 a los 26 años, mantiene una estrecha relación con Bolsonaro.

El modelo a copiar

Sin embargo, el éxito de Pavanato no es algo inédito en Brasil.

En 2022, Nikolas Ferreira, otro influencer con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram y que se define como "cristiano, conservador y defensor de la familia", hizo historia al convertirse en el diputado más votado del país hasta ese momento, con 1,6 millones de sufragios.

Ahora, a sus 30 años, Ferreira —que se identifica como cristiano evangélico— batió su propio récord. En las elecciones de este domingo obtuvo 3,1 millones de votos, casi seis veces más que la segunda elegida, de acuerdo con la Agencia de Noticias de la Cámara de Diputados.

El reelecto parlamentario creció en la favela Cabana do Pai Tomás, uno de los sectores más violentos de Belo Horizonte. Es abogado y ha relatado en sus redes sociales que se sintió "acosado" durante su etapa universitaria por sus posturas contrarias a la izquierda, el feminismo y la llamada "ideología de género".

Al igual que Pavanato, se ha visto envuelto en varias controversias por algunas de sus declaraciones y publicaciones.

En 2025, un tribunal lo condenó a pagar una multa de US$38.356 por daños morales a raíz de un discurso pronunciado en 2023, en el que afirmó que "las mujeres están perdiendo su espacio frente a hombres que se sienten como mujeres".

Ferreira pronunció aquel discurso en el pleno de la Cámara de Diputados mientras llevaba una peluca rubia, según reportó la revista brasileña Veja.

Además de cuestionar la gestión de la pandemia, ha defendido la legalización del porte de armas para civiles como una medida para combatir la delincuencia.

"El arma no es el mal; el mal es quien la utiliza", ha defendido.

Getty Images Una victoria en el Congreso le permitiría al bolsonarismo rediseñar el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país.

Todo queda en familia

Otros familiares de Bolsonaro también lograron hacerse con un cargo en estas elecciones.

Siete miembros del clan se postularon para el Senado y la Cámara de Diputados, y cuatro consiguieron ser elegidos.

Entre ellos figuran Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, quien aseguró un escaño en el Senado; Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, que también obtuvo un asiento en la Cámara Alta; Renato Bolsonaro, hermano del líder conservador, elegido diputado por Sao Paulo; y, por último, Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, que también logró un escaño.

De lograr forjar una alianza con otros partidos de derecha que le de la mayoría en el Senado, el bolsonarismo podría cumplir uno de sus principales objetivos: reformar el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país.

El organismo se ha convertido en uno de los principales blancos de la derecha brasileña, especialmente después de la condena impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en los sucesos de enero de 2023, cuando miles de personas asaltaron varios edificios públicos de Brasilia, incluida la sede de la presidencia, en unos hechos que fueron considerados un intento de golpe de Estado.

Según la información disponible, el tribunal actualmente tiene una vacante y, además, al menos tres de sus magistrados están próximos a jubilarse, por lo que será necesario designar a sus reemplazos, los cuales deben contar con el visto bueno del Senado.

*con información de Luiz Fernando Toledo y Thais Carrança de BBC Brasil

FUENTE: BBC