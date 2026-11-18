El diputado por Paysandú Fermín Farinha solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Banco República ( BROU ) mantener durante 2027 el programa de descuentos BROU Recompensa y restablecer el beneficio del 30% en supermercados, almacenes, carnicerías y farmacias del litoral.

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El planteo se produjo luego de que el Centro de Estudios Paysandú presentara ante la Comisión de Frontera Uruguay–Argentina datos sobre las diferencias de precios entre ambas orillas.

Según el relevamiento, los 12 productos habilitados para el régimen de microimportación cuestan, en promedio, 55% más en Paysandú que en la ciudad argentina de Colón , con diferencias que llegan al 121% en algunos artículos.

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El legislador formalizó su pedido mediante una exposición escrita dirigida al MEF y, por su intermedio, al Directorio del BROU, además de la Junta Departamental y el Centro Comercial e Industrial de Paysandú.

Qué descuentos pide mantener el diputado para el litoral

Farinha planteó que el BROU asegure la continuidad del programa durante todo 2027 y aumente del 15% al 30% los descuentos aplicables a supermercados, almacenes, carnicerías y farmacias.

También solicitó revisar los topes de los beneficios, ampliar las posibilidades de adhesión de pequeños comercios y mantener las condiciones existentes para los demás rubros.

En su exposición, el diputado recordó que el banco había reducido anteriormente los descuentos del 30% al 10%, aunque posteriormente resolvió restablecer los beneficios para el litoral desde diciembre de 2025, con una bonificación del 15%.

De acuerdo con los datos presentados por Farinha, entre 2022 y 2025 los descuentos otorgados mediante BROU Recompensa alcanzaron aproximadamente US$ 2,7 millones en Paysandú, el departamento con mayor participación en el programa.

Además, señaló que relevamientos de organizaciones empresariales registraron incrementos significativos en las ventas de comercios adheridos, particularmente almacenes y carnicerías, que en algunos casos llegaron al 80%.

Las diferencias de precios entre Paysandú y Colón

El legislador fundamentó su solicitud en los resultados del Boletín Económico de Paysandú de octubre de 2026, elaborado por el Centro de Estudios Paysandú y los economistas Adolfo Fernández y Pablo Borche.

El estudio detectó que los productos comprendidos en el régimen de microimportación presentan precios 55% superiores en Paysandú respecto de Colón.

Las mayores diferencias se registraron en fideos secos, con un 121%; galletitas saladas, con un 117%; y determinados productos de higiene personal, con un 115%.

Para Farinha, estas diferencias afectan el poder de compra de las familias y la competitividad del comercio local.

En ese sentido, sostuvo que mantener los descuentos constituye una herramienta inmediata mientras continúa pendiente la aplicación de medidas tributarias previstas en la Ley de Frontera, como la reducción del IVA para productos de la canasta básica.

"No podemos perder herramientas que funcionan mientras seguimos esperando la aplicación de nuevas medidas para el litoral", afirmó el diputado.

El legislador consideró que la continuidad y ampliación del programa permitiría incentivar el consumo en los comercios locales y contribuir al mantenimiento de las fuentes de trabajo.