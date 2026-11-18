La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que elimina el límite de 25 años de edad para que los hijos nacidos fuera del matrimonio puedan reclamar judicialmente su filiación , es decir, el reconocimiento legal de quiénes son sus padres.

La iniciativa recibió 70 votos afirmativos en 70 legisladores presentes y ahora será remitida a la Cámara de Senadores para continuar su trámite parlamentario.

El proyecto, presentado originalmente por el diputado nacionalista Pablo Abdala , introduce modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia con el objetivo de equiparar los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

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El miembro informante fue el diputado Joaquín Garlo , quien presentó el informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

La Cámara aprobó, por unanimidad, nuestro proyecto para terminar de equiparar derechos entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Éstos últimos podrán reclamar la filiación sin límite. Las madres podrán reclamar la paternidad desde la constatación de la gravidez. pic.twitter.com/2Q1Tvk3ew8

Qué cambia con el proyecto aprobado por Diputados

Actualmente, los hijos nacidos dentro del matrimonio pueden reclamar judicialmente su filiación sin un límite máximo de edad. Sin embargo, quienes nacieron fuera del matrimonio y no fueron reconocidos por sus progenitores solo pueden iniciar esa acción hasta los 25 años.

El proyecto aprobado elimina esa restricción y establece que el derecho a reclamar la filiación no se extingue por el paso del tiempo ni puede ser objeto de renuncia, aunque los derechos económicos ya adquiridos sí pueden prescribir o renunciarse.

La modificación permitirá, en caso de convertirse en ley, que una persona mayor de 25 años que no haya sido reconocida por su padre o madre pueda iniciar una acción judicial para obtener ese reconocimiento.

La filiación jurídica tiene consecuencias que van más allá de la identidad personal: permite acceder a derechos como llevar los apellidos de los progenitores, reclamar alimentos y ejercer derechos hereditarios.

En el informe de la comisión parlamentaria se señala que la diferencia actual entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución.

El documento también recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo".

Qué establece el proyecto sobre los juicios de paternidad y maternidad

Además de eliminar el límite de edad, la iniciativa modifica distintos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia para regular los procedimientos judiciales de investigación de paternidad o maternidad.

Entre otras disposiciones, establece que serán admisibles todas las clases de prueba y que la falta de colaboración injustificada de una de las partes podrá ser considerada una presunción en su contra.

También dispone que las defensas basadas en la conducta de la madre carecerán de relevancia para determinar la filiación y no podrán utilizarse como fundamento de la sentencia.

El texto regula, además, la representación de niños y adolescentes en estos procesos, incluyendo las situaciones en las que corresponde la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Qué pasará con los reclamos anteriores y las herencias

El proyecto establece que la eliminación del límite de 25 años tendrá aplicación inmediata una vez que la ley entre en vigencia, con excepciones para los casos que ya hayan sido resueltos por sentencia judicial.

También contempla la protección de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

En materia de herencias, la nueva disposición se aplicará a las sucesiones cuya apertura legal sea posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto deberá ser considerado por la Cámara de Senadores antes de convertirse en ley.