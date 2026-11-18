Una persecución policial por los techos de varias viviendas del Centro quedó registrada en un video que muestra el despliegue de los efectivos durante un operativo para detener a un delincuente de 26 años , investigado por una rapiña en grado de tentativa.

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Las imágenes aéreas permiten observar los techos de las casas y los movimientos de personas durante el procedimiento policial, que terminó con la detención del hombre.

El delincuente había sido identificado como responsable de un intento de rapiña ocurrido el pasado 4 de noviembre en una vivienda ubicada en la calle Carlos Gardel.

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Según informó la Policía, el hombre ingresó a la finca y amenazó a sus ocupantes con un arma de fuego para intentar cometer el robo.

Sin embargo, uno de los moradores intervino y el delincuente efectuó dos disparos antes de darse a la fuga.

El operativo policial y la captura del delincuente

Tras el episodio, efectivos del Área de Investigaciones de Zona Operacional I comenzaron a trabajar para identificar al responsable.

Las actuaciones permitieron establecer su identidad y realizar un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Amézaga, donde finalmente fue detenido.

Durante el procedimiento, los policías incautaron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, municiones, prendas de vestir y un teléfono celular.

El operativo quedó registrado en imágenes que muestran el despliegue policial sobre los techos de las viviendas de la zona.

La condena por la rapiña y otros delitos

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia y, tras la audiencia correspondiente, recibió una condena de dos años y dos meses de penitenciaría.

Fue declarado autor penalmente responsable de dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego, uno de ellos con signos de identificación suprimidos, en concurso fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio agravado, un delito de rapiña agravado en grado de tentativa y un delito de lesiones personales.

La condena se produjo luego de la investigación policial por el episodio ocurrido el 4 de noviembre, cuando el delincuente ingresó armado a la vivienda y disparó dos veces antes de escapar.