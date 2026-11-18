El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , dijo que han tenido más de 40% de ausentismos vinculado al área de recolección de residuos en contendedores , luego de recibir la crítica de la oposición por desborde de basura en la capital.

"En algunos de los cargos que se encargan de esta tarea, en algunos días hemos tenido más de 40% de ausentismos de una sección que se dedica a esta tarea. Y en la mayoría de los días más del 30% ", dijo Herou entrevistado por Desayunos Informales de Canal 12.

"En estos últimos meses nos preocupa porque se solapa con otra medida , como por ejemplo no hacer horas extras . En la medida que tenés mucho ausentismo y tampoco tenés horas extras, eso complica bastante ", añadió el director departamental.

Herou fue consultado sobre en qué áreas concretas es el ausentismo y afirmó que "está vinculado a las tripulaciones que hacen la recolección de contendedores" . Si bien estos hannúmeros "tenido algún aumento en los últimos días", el ausentismo habitual "es alto, es superior al 30%" , según contó.

"Son decisiones que nos exceden y que han tomado los trabajadores. Han tomado medidas que no permiten desarrollar su trabajo con la normalidad que la hicieron hasta fines de octubre", agregó el jerarca.

También se refirió a la antigüedad de los camiones recolectores. "Más de la mitad de la flota tiene más de 7 u 8 años, que es el tiempo razonable de uso de nuestros camiones", acotó. "Con respecto a la flota de carga lateral, en este momento en la calle hay 20 camiones trabajando, tendría que haber entre 24 o 25. Estamos ahora, desde hace muchos días, poniendo un foco muy fuerte para que funcionarios retomen la normalidad de su trabajo como hicieron hasta fines de octubre", sentenció Herou.

Contenedor desbordado en Conciliación y Baltasar Montero Vidaurreta (La Teja). Agustín Escudero

La gestión de residuos en la capital ha sido cuestionada en los últimos días por miembros de la oposición. El diputado del Partido Nacional, José Luis Satdjian, adelantó que pedirá la intervención del Ministerio de Salud Pública porque, según dijo, "Montevideo otra vez es una mugre". Mientras que el edil blanco, Rafael Seijas, afirmó que "un 30% de los contendores de Montevideo están desbordados" y que en la convocatoria del director a la Junta Departamental no tuvieron respuesta de "qué acciones iba a adoptar la intendencia".

"El director nos habló durante el 50% del tiempo que la salida era el cambio por los contendores intradomiciliarios, no encontramos de parte de la intendencia el sentido de la urgencia y qué respuestas le vamos a dar a los montevideanos", dijo el edil nacionalista.

Este miércoles, Herou fue consultado por el citado programa de televisión sobre que estaba sucediendo con la basura. "En estos días de noviembre se ha complicado y la realidad es que tenemos es que esas complicaciones afectan la ciudad en un montón de barrios. (...) Estamos conversando con trabajadores para que el servicio se vuelva a dar con la normalidad que tuvimos entre mayo y octubre", respondió el director.

"Montevideo está en un proceso de transformación que no se da desde los comienzos del 2000, que va llevar a que la realidad de Montevideo siga cambiando muy rápidamente y que en principio de 2028 la realidad sea otra", añadió el jerarca.

"Obviamente que en el marco de esa transición tiene que permitirnos que no tengamos problemas, veníamos relativamente bien. Logramos aprobar el presupuesto quinquenal, los fondos extrapresupuestales, firmar el convenio salarial con Adeom ente abril y mayo. De mayo hasta fines de octubre, este tema no estaba sobre la mesa", sentenció.