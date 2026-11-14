La calidad del agua en las playas de Montevideo podrá ser consultada a partir del verano

A partir de la próxima temporada de verano, el público podrá consultar en tiempo real la calidad del agua en las playas de Montevideo , según informó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, en entrevista con Radio Sarandí.

Este domingo inicia la temporada de verano —con ingreso de los guardavidas— y la comuna capitalina planea a fines de noviembre presentar el nuevo sistema de consulta, accesible desde “cualquier computadora, celular o tablet”.

La información provendrá del equipamiento automático de medición de enterococos del que dispone la Intendencia, que por ahora consiste en tres medidores en playas —Ramírez, Pocitos y playa del Cerro— y uno en el arroyo Miguelete.

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“Vamos a aumentar la cantidad de días de muestreo por semana para dar la mayor garantía posible. Monitoreo e información al vecino, mucha, para que tengamos garantía y sepamos que, si me voy a bañar (en la playa), es porque me dan garantía de que está apta para baño ”, dijo Herou.

“Este verano, vamos a poder ver en tiempo real, antes de ir a la playa, cuál está habilitada y cuál no”.

Tal cómo informara El Observador el pasado 5 de noviembre, nueve playas montevideanas superan actualmente el límite de contaminación. La ciudad cuenta con 19 playas habilitadas para baños y tres inhabilitadas: la del puerto del Buceo, la de Miramar y la del Gas.

La situación ambiental actual podría causar un cierre circunstancial en varias playas más, ya que más de la mitad superan el límite de enterococos permitido para baños.

De las diez playas del este del departamento, solo la Pocitos y la Brava registran niveles aceptables de contaminación. Todas las demás tienen niveles que implican la aparición de la bandera sanitaria. Estas son: la Ramírez, Buceo, Malvín, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

Los enterococos son microorganismos indicadores de contaminación fecal. La aptitud para baños se define de acuerdo al decreto que elaboró el Ministerio de Ambiente en 2025, que establece que no serán aptas para baños las playas que tengan una media geométrica de cinco muestras (mg5) de enterococos superior a 200 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros (UFC/100ml) o si una muestra puntual excede los 500 UFC/100 ml.

Previo a ese cambio en la medición, la Intendencia medía la calidad del agua por la presencia de coliformes fecales.

Consultado por Informativo Sarandí por la información publicada por El Observador sobre las playas, Herou dijo: “Eso puede pasar (...), el sistema de saneamiento de Montevideo tiene lo que se llama ‘alivios’. Es en gran parte un saneamiento unitario y lo que hace, cuando tiene muchas lluvias, alivia a través de determinados lugares a lo largo de la costa y en las horas siguientes no se puede utilizar para baños”.

“Esto a lo que nos lleva es a saber que hay momentos que no se va a utilizar y la garantía de monitorear y de informar para que la gente no lo use. (...) Cuando voy a una playa, buscar la banderita, si hay una publicación, saber si está apto o no. Cuando tenemos una ciudad junto a un curso de agua que los usamos para bañarnos, podemos tener estos problemas”, añadió el jerarca comunal.

Herou dijo que, ante este tipo de situaciones, el primer desafío es “tener la información”, de la cual aseguró que la Intendencia dispone y lo segundo es que la población acceda a ella, que es en lo que se está trabajando actualmente.

“El tercero es minimizar la cantidad de días que tenga problemas esa playa”, agregó el director de Desarrollo Ambiental, que sostuvo que si se mira la temporada pasada, la cantidad de días de inhabilitación de playas por enterococos, tuvo un “porcentaje muy bajo”.

Sin embargo, matizó que el fenómeno climático de El Niño y la incidencia posible de lluvias puede impactar en la calidad del agua de las playas por ese sistema de “alivio” del saneamiento capitalino.

Herou comentó también que la Intendencia de Montevideo y el gobierno de Canelones están próximos a firmar un convenio para que el departamento canario evalúe sus muestras en el laboratorio del que dispone la comuna capitalina, lo que va a permitir la evaluación por enterococos de las playas de esa zona del país. “Estamos en línea con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y con lo que dice el nuevo decreto”, afirmó.