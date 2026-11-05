A 10 días de iniciar la temporada, 9 playas de Montevideo superan el nuevo límite de contaminación

Si El Niño y sus lluvias recurrentes lo permiten, el 15 de noviembre iniciará la temporada de playas con el ingreso de los guardavidas. En Montevideo, como es habitual, habrá 19 playas habilitadas para baños y tres inhabilitadas: la del Puerto del Buceo, la de Miramar y la del Gas.

Sin embargo, la situación ambiental podría generar el cierre circunstancial de varias playas. De hecho, actualmente en la capital cerca de la mitad superan el límite de enterococos permitido para habilitar los baños.

De las diez playas del este del departamento, solo la Pocitos y la Brava registran niveles aceptables de contaminación. Todas las demás tienen niveles que implican la aparición de la bandera sanitaria. Estas son: la Ramírez, Buceo, Malvín, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

A esta lista se suma una de la costa oeste, la playa Santa Catalina, que —tal como pasa habitualmente— es una de las peores en cuanto a nivel de contaminación.

Los enterococos son microorganismos indicadores de contaminación fecal. La aptitud para baños se define de acuerdo al decreto que elaboró el Ministerio de Ambiente en 2025, que establece que no serán aptas para baños las playas que tengan una media geométrica de cinco muestras (mg5) de enterococos superior a 200 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros (UFC/100ml) o si una muestra puntual excede los 500 UFC/100 ml.

Los peores registros acumulados —tomando hasta la última muestra de finales de octubre— están en las playas Carrasco, Ramírez y Santa Catalina. En Carrasco se registra una mg5 de 376 UFC/100ml, en la Ramírez 373 UFC/100ml y en Santa Catalina 364 UFC/100ml.

Además, hay varias que superaron el límite de la muestra puntual por encima de los 500 UFC/100ml. Es el caso de la de los Ingleses (3.700 UFC/100ml) y La Mulata (1.700 UFC/100ml), entre otras.

Las mejores

Dentro de las 10 playas que tienen niveles aceptables de contaminación hay distintos escenarios.

Por ejemplo, la playa Pocitos está cerca de la franja de la prohibición, con una mg5 de 188 UFC/100ml, cerca del límite de los 200 UFC/100ml.

Las que tienen mejores cifras son las que están ubicadas en el extremo oeste de la capital. La playa Los Cilindros es la mejor, con un 17 UFC/100ml, seguida por la de Punta Espinillo con 18 UFC/100ml. Luego aparecen la de Pajas Blancas (44 UFC/100ml), La Colorada (52 UFC/100ml) y Punta Yeguas (65 UFC/100ml).

¿Enterococos o coliformes?

Hasta la temporada pasada, la IM habilitaba o no las playas de acuerdo a la medición de coliformes. En noviembre de 2025 se actualizó el Código de Aguas y el elemento de medición pasaron a ser los enterococos. El Ministerio de Ambiente marcó un plazo de dos años para cambiar la metodología, pero la IM apuró la validación técnica y desde marzo ya publica los datos de enterococos.

Los enterococos son un parámetro más preciso y confiable para establecer el real estado de contaminación de las playas. Hace décadas que la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan como mejor parámetro que los coliformes.

Las guías de la OMS para aguas recreativas relacionan el nivel de enterococos con el riesgo de enfermedad gastrointestinal (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre) en bañistas.

La IM busca mitigar la contaminación

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM) Leonardo Herou informó a El Observador que se trabaja en el aumento de la frecuencia de monitoreo para “dar las máximas garantías”. El objetivo es realizar una muestra cada día. Hasta el año pasado, en temporada alta, se realizaban hasta tres mediciones por semana.

“Eso te va a dar mucha información y la toma de decisiones va a ser más precisa”, indicó el jerarca. Además, se instalarán “equipos que brindan información en tiempo real” en las playas de Pocitos, el Cerro y la Ramírez.

En los próximos días la IM firmará un convenio para que su laboratorio "sirva de soporte para la evaluación de calidad de agua en las playas de Canelones”, habilitando a la comuna canaria a medir los enterococos.

Consultado sobre la eventual inhabilitación de playas por la contaminación, el jerarca explicó: “En playas vinculadas a ciudades, como pasa en algún país vecino, hay días que se inhabilitan. Montevideo tiene una fortaleza grande que es la red de saneamiento, por lo tanto, las playas se mantienen con muy buena calidad, lo que no quita que en algunos momentos del año haya playas que presentan niveles muy altos de enterococos, y hay que inhabilitarlas por el tiempo que sea, generalmente por un día”.

¿Habrá que acostumbrarse a convivir con playas inhabilitadas para bañistas este verano? “En algún momento puede suceder, las 24 horas después de las lluvias. Después de cada lluvia, por más chica que sea, nosotros vamos a inhabilitar las playas siempre. Ya se hace y lo vamos a seguir haciendo”.

Herou atribuyó esta medida al diseño del saneamiento de Montevideo, que es “unitario” —viajan por los mismos caños el agua de lluvia y el agua residual— y la presencia de “alivios a la playa”. Es decir, cuando llueve mucho, el volumen supera la capacidad de la red y, para que no se inunden las calles, el sistema envía el agua mezclada a los alivios que descargan el agua cerca de la costa.

Con el fin de mejorar la contaminación de la costa los días posteriores a las precipitaciones, la IM trabaja para que la necesidad de utilizar los alivios “sea cada vez menos frecuentes”. Por ejemplo, explicó Herou, se están construyendo “redes separativas —de las aguas de lluvia y las residuales— en las obras nuevas y se están instalando tanques que retienen el agua de lluvia para mantener limpios los colectores”.

Interrogado sobre la playa de Santa Catalina, que habitualmente es una de las más contaminadas, Herou detalló que se están “apurando” las obras de saneamiento para terminarlas en 2027. “Una vez culminadas las obras de Santa Catalina, la calidad del agua de la playa va a mejorar notoriamente, además de la calidad de vida de la gente que va a tener saneamiento”, dijo.