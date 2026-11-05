Movida gerencial: Verónica García Mansilla se incorpora al equipo directivo de Balanz Uruguay, Guillermo Fernández Seoane potenciará la expansión de KFC Uruguay y Diego Oroño fue reelecto en Auder

En el comienzo de un nuevo mes y antes del cierre del año varias empresas estrenan ejecutivos en la dirección de sus compañías.

En los últimos días, Verónica García Mansilla anunció su nuevo desafío como Directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas en Balanz. Guillermo Fernández Seoane dio a conocer su posición como Jefe de Desarrollo y Expansión en KFC Uruguay y Diego Oroño tendrá una nueva administración como presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay .

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Verónica García Mansilla es la nueva Directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas de Balanz

De historia emprendedora, Verónica García Mansilla creó en 1996 la agencia Nueva Comunicación. “La fundé y la hice crecer”, repasa en su perfil de LinkedIn donde da cuenta de años de entusiasmo, incertidumbre y grandes decisiones tomadas, en ocasiones, en solitario. Luego consolidó equipo y dio lugar al aprendizaje y formación de liderazgo, sobre todo femenino, dentro de la empresa. “Hay algo muy lindo en ver hasta dónde llegan las personas con las que compartiste una parte del camino”, apunta la empresaria que en el camino formó también a su familia y custodió la reputación de sus clientes.

En 2023 tomo la decisión de vender su empresa a ATREVIA, una compañía global de comunicación que desembarcó con éxito en el mercado local. Ahora, a tres años de ese hito, la ejecutiva eligió su nuevo desafío.

“Hoy estoy empezando una nueva etapa en Balanz, líder en inversiones de la región, un pionero, donde llevo mi experiencia en negocios, comunicación y construcción de relaciones a un nuevo sector: el mundo financiero”, describe García Mansilla y afirma que abrir una nueva etapa después de 30 años “tiene algo de aquel primer impulso emprendedor”. “La diferencia es que hoy sé cuánto puede crecer una idea cuando encontrás con quién hacerla realidad”, reflexiona.

En intercambio con Café y Negocios, García Mansilla comparte la motivación que la impulsa a sumarse a la industria financiera y, en particular, al equipo de Balanz: “Me interesa que las finanzas salgan de la conversación de unos pocos y entren en la agenda de más personas y empresas. Ahorrar cuesta mucho. Por eso, vale la pena preguntarse qué está haciendo esa plata por nosotros”.

En su posición como Directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas, la ejecutiva tiene la certeza de que aportará su experiencia para “abrir puertas, conectar oportunidades y convertir la confianza en negocios” en un camino que también le abre la puerta a los desafíos: “después de treinta años emprendiendo, tengo mucho para aportar y mucho por aprender”.

Guillermo Fernández Seoane asume como Jefe de Desarrollo y Expansión en KFC Uruguay

El arquitecto Guillermo Fernández Seoane se suma al equipo local de la cadena gastronómica KFC que se encuentra en plena expansión en Uruguay.

Días atrás, Fernández Seoane había anunciado su salida de Contract Workplaces, estudio de arquitectura en el que encabezó distintos proyectos en su rol como Project manager durante dos años. El último de gran porte estuvo ligado al recientemente inaugurado complejo Cosmos, proyecto en el que también estuvo involucrado en su posición anterior como arquitecto en Constructora Sudamericana.

Antes, trabajó también para Tienda Inglesa y EAZ Arquitectos.

En su nuevo rol el arquitecto asume el desafío de acompañar la expansión de una marca que invertirá en el país US$ 18 millones en un plan que proyecta 25 locales en cinco años, a un ritmo de cuatro aperturas por año.

Diego Oroño continúa al frente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables

La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER) renovó sus autoridades para los próximos dos años y Diego Oroño fue reelecto como presidente de la institución.

Entre sus principales líneas de acción se encuentran el impulso a la generación solar y distribuida, la electrificación del transporte y la industria, el desarrollo del almacenamiento energético, el hidrógeno verde y la promoción de un marco regulatorio que acompañe las nuevas oportunidades de inversión.

“Uruguay logró una transformación extraordinaria de su matriz de generación eléctrica. El desafío que tenemos por delante es aprovechar esa ventaja para electrificar nuevos sectores de nuestra economía, incorporar nuevas tecnologías y continuar atrayendo inversiones. Desde AUDER queremos contribuir activamente a esa discusión, con propuestas concretas y una mirada de largo plazo”, señaló Oroño por medio de un comunicado al que accedió Café y Negocios.

La asociación también buscará fortalecer su vínculo con las autoridades, las empresas y las instituciones del sector, ampliar su base de socios y consolidar espacios de intercambio y formación, entre ellos su tradicional Congreso LATAM Renovables.