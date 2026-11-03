Polémicas elecciones en el Club de Golf: cambio de mando, denuncia y renuncia del gerente general

Un acto eleccionario para elegir autoridades en el Club de Golf rompió la tradicional armonía del predio ubicado en Punta Carretas. Los votos definieron un cambio de conducción y el resultado provocó acusaciones y la renuncia del anterior gerente general .

El jueves 29 de octubre se realizaron las elecciones que tuvieron la participación de 938 votos. La Lista 10, encabezada por Matías de Freitas, obtuvo 543 votos y fue la ganadora superando al espacio que había conducido al club en los últimos años , según informó la página especializada Buen Golf Tour.

La Lista 10 se había conformado dos semanas antes por un grupo de socios que buscaban cambiar el rumbo de la institución, añadió.

Una nueva centralidad en La Barra y Manantiales: la reapertura de Locanda, el primer proyecto de Cipriani en Punta del Este

Esa es la información oficial. Pero la historia no termina ahí. El mismo jueves, horas después de conocido el resultado, se produjo la renuncia indeclinable del gerente general Martín de Castro .

“Esta decisión, meditada pero necesaria, responde a una incompatibilidad ética y de gestión fundamental tras el reciente resultado electoral. Resulta inviable continuar al frente de la administración de nuestra institución bajo el liderazgo de la Lista 10, encabezada por Matías de Freitas”, señaló en la carta a la que accedió El Observador.

El renunciante comentó que durante su gestión se debió abordar de manera urgente y técnica las “deficiencias críticas” en la administración de los seguros del club, que históricamente había estado a cargo de la familia del ganador de las elecciones.

Foto: Uruguay Natural

Para poner en contexto, el grupo De Freitas lleva más de 80 años en el rubro y durante décadas fue la que se encargó de todos los seguros del Club de Golf.

El ex gerente general contó que tras una auditoría profesional se logró revertir una situación de vulnerabilidad donde, por ejemplo, el edificio contaba con una cobertura que cubría el 56% del valor real de reconstrucción. Y con esa información decidió reemplazar a la aseguradora de De Freitas por otra.

Además del capítulo de los seguros, en el texto de renuncia relató que logró mejorar los números de la institución que pasaron de una pérdida contable de $ 14 millones en junio de 2025 a un resultado positivo de $ 22 millones un año después.

“Esos $ 36 millones de diferencia en el resultado anual son la prueba irrefutable de que mi gestión fue técnica, profesional y orientada a proteger el patrimonio de los socios”, dijo.

Por ese motivo concluyó que no podía ser “cómplice de un modelo de gestión que antepone intereses personales o falta de rigor profesional por encima de la seguridad y el patrimonio de los socios”.

De esa manera decidió alejarse del cargo. Previamente había sido gerente general del Club Nacional de Fútbol durante una década y cesado en mayo del año pasado por la directiva que tiene al frente a Ricardo Vairo y Flavio Perchman.

La respuesta de Matias de Freitas no se hizo esperar y llegó un día más tarde, el viernes 30 de octubre. En una carta dirigida a socios y amigos expuso que creía necesario realizar algunas aclaraciones ante la circulación de la renuncia de De Castro. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación que ponga en duda mi integridad, trayectoria profesional o la reputación de una empresa construida por generaciones sobre la base del trabajo, con más de 80 años de historia y alrededor de 60 acompañando al Club (de Golf) como corredores de seguros”, escribió.

Sobre las coberturas de seguro del edificio principal informó que la valuación de los bienes a asegurar es aportada por el titular y añadió que el corredor no es un tasador, ni determina por cuenta propia el valor de reconstrucción de un inmueble. “Atribuirle una diferencia entre la suma asegurada y una tasación posterior, sin considerar cómo se establecieron esos valores, supone una interpretación equivocada”, señaló.

El nuevo presidente aclaró que el actual seguro es gestionado por otro corredor y tiene vigencia hasta junio de 2029, mientras que la directiva recién asumida en el Club de Golf finaliza el mandato en octubre de 2028. “Por lo tanto, es falso afirmar que mi postulación guarda relación alguna con los seguros del Club”, aseguró.

En diálogo con El Observador, De Freitas indicó que había hablado con el anterior gerente general una sola vez, en una reunión que duró 10 minutos. “Tuvo problemas con dos hermanos míos, pero yo no lo conozco”, dijo.

Foto: Uruguay Natural

Igualmente, la idea de los integrantes de la Lista 10 era contar con la participación de De Castro en la nueva gestión que comenzó días atrás. “Su figura era bastante importante, pero renunció la noche de las elecciones cuando se enteró del resultado y no hizo el traspaso”, relató.

Sobre las acusaciones sobre los seguros fue claro. “Los primeros perjudicados en asegurar por menos valor somos los corredores. Las compañías cobran capital asegurado por tasa; si pongo menos capital asegurado, la prima es menos y la comisión es menos. No hay ningún beneficio para un corredor en infra asegurar a nadie”, sostuvo.

Otra conducción en el Club de Golf

De Freitas contó que nunca había participado de directivas del Club de Golf ni tampoco integrado alguna lista para elecciones. Esta vez, se involucró con la intención de cambiar el rumbo. Desde su visión, y también la de los socios que lo acompañaron, la institución se había convertido -a impulso de la anterior directiva- en un club social y deportivo con golf. “Para nosotros es un club de golf, con vida social y con otros deportes”, diferenció.

En el Club de Golf además se practica tenis, hockey, fútbol, básquetbol, karate y gimnasia rítmica. También tiene Los Cuervos, su equipo de rugby, que juega en un complejo deportivo ubicado en Camino Mendoza.

Pero la intención de la nueva directiva es fomentar el golf, tal como lo expresa su estatuto. “Sentimos que se estaba dando demasiada prioridad a otras actividades que no son medulares”, resumió.

De Freitas espera que vuelva la calma al predio de Punta Carretas luego de un cortocircuito en un club donde todos se conocen. Y cada tanto, poder despuntar el vicio y dedicarse al deporte que prefiere. “Juego cada vez peor, pero sigo jugando. Me encanta”, se describe.