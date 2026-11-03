Gobierno busca "cerrar antes de fin de año" el acuerdo de inversión con HIF para su megaproyecto en Paysandú

El gobierno le transmitió a HIF su intención de “cerrar antes de fin de año” el compromiso de inversión para su megaproyecto en Paysandú, según dijo a El Observador el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez . El Poder Ejecutivo manifestó su voluntad de que no se extiendan de forma indefinida las conversaciones y su interés en que se concrete la iniciativa.

Parte del planteo del gobierno es que están en auge las inversiones electrointensivas, lo que abre la discusión sobre la capacidad de la infraestructura de UTE para un aumento de la demanda y la eventualidad de aumentar la transmisión. “Si viene otro y ocupa el enchufe, podés quedar afuera”, graficó el secretario de la Presidencia.

En el caso de Solaria, por ejemplo, UTE deberá adelantar inversiones con un presupuesto adicional de US$ 120 millones de modo de respaldar la demanda de los data centers.

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Hace dos semanas, Informativo Sarandí informó que el gobierno no descarta acordar con HIF antes de fin de año y que la empresa había planteado generar su propia energía eléctrica.

Según pudo reconstruir El Observador a partir de fuentes al tanto del proyecto, de concretarse el compromiso de inversión, la compañía iniciará formalmente los trámites para la relocalización en Nuevo Paysandú y para conseguir la promoción de la inversión. En ese caso, se espera un período de entre ocho meses y un año hasta que HIF presente la Decisión Final de Inversión.

En esas conversaciones, HIF ha mostrado un nuevo diseño en que la generación de su parque eólico y de su parque solar abastezcan buena parte de la demanda.

Sánchez se limitó a apuntar que las conversaciones giran en torno a cómo la empresa “etapabiliza” su proyecto, en tanto el memorándum de entendimiento ya contempla que la inversión será por módulos. Ese documento de acuerdo, firmado en diciembre del año pasado, establece que habrá una inversión de US$ 1.277 millones para construir una planta de energía solar de 1.162 megavatios pico (MWp) –potencia máxima que podría generar bajo condiciones óptimas– y un parque eólico de 1.137 MW.

El MOU apuntaba que el primer módulo de la planta utilizaría energía eléctrica “de la red directamente provista por UTE”, mientras que los siguientes tres módulos se sustentarían en la “generación con fuente primaria” de sus dos parques.

Al ser consultado en conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi sostuvo que “hubo algunos cambios interesantes” en el proyecto y que, respecto al eventual abastecimiento mediante generación propia, zanjó: “Eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más”.

Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que se juntara a fines de setiembre con el CEO de HIF, César Norton. Orsi reafirmó en esa reunión el interés de que se concrete y la intención del gobierno de acordar un precio de la energía

En ese momento, HIF declaró su intención de comenzar a exportar eCombustibles en 2029 con Europa y Asia como “principales destinos” una vez que esté operativo el primer módulo por un valor medio anual de US$ 253 millones. Cuando estén prontos los cuatro módulos, la compañía estimó que exportará en el orden de US$ 1.012 millones por año.

Uno de los nudos de las conversaciones venía siendo el valor de la energía, con HIF reclamando un precio de US$ 40 por megavatio hora suministrado por UTE. Para hacerse una idea, el precio al que la empresa pública vendería la electricidad a Google y a Solaria sería US$ 86 por el megavatio hora.

Tras el anuncio de Orsi sobre la inversión de Solaria, el secretario de la Presidencia habló en radio Sarandí sobre las dificultades de ofrecerle a HIF un precio mucho menor. “Yo no puedo cerrar con Google un precio de la energía y después darme vuelta y decirle a otra empresa: ‘A vos te voy a cobrar la mitad’, porque a los dos minutos me está golpeando la puerta Google y me dice ‘me estás matando’. Esa discusión es parte de lo que está en proceso de debate con HIF. (...) Es un proyecto interesante, que el Uruguay lo necesita tener, pero es cierto que tiene que ganar su mercado”.

En una reunión con ediles sanduceros hace dos semanas, el jefe de Ambiente y Comunidades de HIF, Pablo Montes, aseguró que están “muy cerca de un acuerdo” y que aspiran a que “próximamente se pueda firmar”, según consignó El Telégrafo.