Una "bocanada de aire fresco": Frente Amplio reaviva su raíz cristiana alentado por la venida del Papa León XIV

“ Cristianos y marxistas ”, bautizó Carlos Quijano al naciente Frente Amplio en sus Cuadernos de Marcha en marzo de 1971. No sin dificultades, la alianza agrupó a extremos que parecían irreconciliables y a la larga rompió con el bipartidismo centenario de blancos y colorados. Por eso la portada de Quijano es evocada por el hoy presidente de la fuerza política, Fernando Pereira , para abonar el vínculo con el cristianismo en vísperas de la visita del Papa León XIV .

“La corriente cristiana no fue secundaria dentro del Frente Amplio, sino una de las grandes corrientes que permitieron la unidad. La venida del Papa y esta encíclica sobre la inteligencia artificial (Magnifica Humanitas) nos invita a reflexionar a quienes somos militantes y cristianos sobre nuestro papel en la izquierda”, dijo Pereira a El Observador.

El recién reelecto presidente frenteamplista organizó semanas atrás una comisión para reunirse con el cardenal Daniel Sturla y un panel que el próximo martes disertará sobre “FA y cristianismo”. Los disertantes son cuatro dirigentes que de alguna forma están vinculados a la religión: el propio Pereira, dos jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social – Mercedes Clara y Juan Martín Fernández – y la exdiputada comunista Ana Olivera .

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Pereira se considera “cristiano”: “reza mucho”, debe su fe a su abuela Gloria que lo llevaba a la iglesia y ha sido un ávido lector del teólogo Juan Luis Segundo. Hoy ya no se dice “católico” y dejó de ir a misa tras separarse de la madre de su hija, pero no perdió la fe aún pese a sus diferencias con autoridades eclesiales en debates puntuales como el de la la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2008 o la de Eutanasia el año pasado.

Este último motivó un cruce con Sturla en octubre del año pasado, cuando Pereira cuestionó que es un “pecado imperdonable” que a otros cristianos “se les quite la libertad” de elegir cómo morir “por un credo”. "Hacer política desde la Iglesia, diciendo que hay que mirar quién votó esa ley para ver qué se vota en la elección, es algo que jamás Sturla debería haber hecho. Ofende a los cristianos (...)", criticó durante un acto del Partido Comunista.

“Pero no es nada que me impida seguir siendo creyente”, aclaró Pereira para esta nota. “Uno no comparte el 100% de lo que hace ninguna organización de la que es parte”.

De hecho, aclaró que tiene un “más que buen vínculo” con el cardenal Sturla y hasta ponderó su rol en la institución: “No es una persona que me resulte indiferente, por el contrario, creo que le ha generado a la iglesia avances con respecto a otros obispos”.

Mercedes Clara, en tanto, es católica y autora del libro “Cuando el otro quema adentro” sobre el Padre Cacho, con quien “conectó” en sus años como educadora en la Organización San Vicente. Fue uno de sus referentes para conocer a un “Dios vivo, cercano, liberador, que trasciende las estructuras, que se escapa de los dogmas”, dijo en 2019 en entrevista con El Observador.

Ana Olivera, por su parte, es comunista pero tuvo formación jesuita en el colegio Sacre Coeur de 8 de Octubre y Estero Bellaco, donde hoy queda la Universidad Católica. “Algunas de sus docentes, como la “madre Epalza” (de origen vasco) se iban destacando ya en la lucha contra el autoritarismo y luego contra la dictadura”, recordó años atrás el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro en una semblanza.

No pocos cuadros del Partido Comunista tienen pasado en la iglesia. En 2014, los dirigentes Daniel Marsiglia, Eduardo Lorier y Miguel Marrero confesaron durante una reunión con Sturla que los tres habían sido monaguillos en su niñez. El arzobispo, según recogió en aquel entonces Búsqueda, bromeó sorprendido con que al parecer los monaguillos eran “un semillero del Partido Comunista”.

El último disertante, Juan Martín Fernández, es el actual presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y director de Transferencias Sociales del Mides. Economista de profesión, es de origen salesiano y antes de pasar al gobierno trabajó durante casi diez años en la Escuela de Oficios Don Bosco del Movimiento Tacurú en el barrio Marconi.

Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

La “bocanada de aire fresco” con León XIV

Una delegación del PDC venía de reunirse con Sturla hace dos meses y le había transmitido al presidente del Frente Amplio que “sería bueno dar una señal” ante la venida de León XIV en aras de “reforzar los lazos históricos” del FA con la Iglesia Católica. “Es un Papa con el que nos sentimos reflejados los cristianos de izquierda”, recalcó Fernández a El Observador.

La recorrida del sucesor de San Pedro moviliza desde hace días a todo el gobierno y a una izquierda que en su agenda legislativa de las últimas dos décadas ha chocado de frente con la posición de autoridades católicas.

Eso no impidió los elogios del presidente Yamandú Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse a la figura del Papa Francisco tras su partida. El mandatario lamentó entonces que “se fue quizás en el momento que el mundo más lo necesitaba” y la vice sostuvo que “se extrañará su presencia, siempre preocupada por los más pobres”.

Las opiniones dentro del Frente sobre los dos últimos papas van en línea con el calor con que la izquierda los ha recibido en todo el mundo.

Fernando Pereira consideró que la última encíclica de León XIV “es revolucionaria en esta época” por cuestionar “el abuso de la concentración de poder de las tecnológicas y el enriquecimiento inmoral de algunas de ellas en desmedro de que la gente tenga tres platos de comida”. “Que un Papa en el siglo XXI esté pensando estos temas con esta visión social me parece, como cristiano, una bocanada de aire fresco que me entra en los pulmones”.

La agenda del gobierno

De padre comunista y de madre cristiana, la religión fue parte de los “orígenes de militante” del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Por eso no dudó en aceptar la invitación que la secretaría del cardenal Sturla le envió para estar el sábado por la tarde en la visita del Papa a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Borro. Esa actividad está pensada como un “encuentro” de León XIV “con la realidad social de Casavalle”.

A pesar de haber perdido la fe, para Sanchez tiene una significación personal por la cercanía con el Barrio Municipal de su infancia. “Tengo cierta vinculación ahí; hice la catequesis y tomé la comunión en la Gruta del Lourdes; mis orígenes de militante eran parte de ser militante ahí en la iglesia”, contó a El Observador. Con “una barra” de ese entorno estuvo “enganchado un tiempo” en un merendero y en algunas actividades solidarias.

Como él, cada integrante del oficialismo define en qué parte de la agenda papal en Uruguay participará.

El propio presidente Orsi aún no ha confirmado en qué actividades estará más allá de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y el encuentro en el Palacio Estévez.

Por ejemplo, no definió aún si irá a la vigilia en el Estadio Centenario, aunque en Presidencia no desconoce que será tal vez el principal evento en el que el Papa León XIV dará su “mensaje al pueblo uruguayo”. Tampoco está cerrado si irá a las celebraciones en Florida y Paysandú.

Yamandú Orsi y el Papa León XIV Foto: EFE

Por su parte, cada ministro decide a dónde irá. A modo de ejemplo, el titular de Trabajo, Juan Castillo, señaló a El Observador que va a estar en las “actividades de Estado” y que a otros eventos irá su subsecretario Hugo Barretto, quien pertenece al PDC. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, indicó que estará "en varios" de los eventos.

Fernando Pereira, en tanto, estará el viernes en la reunión que Orsi presidirá junto a autoridades de los partidos políticos y luego el sábado en la visita de León XIV a la Universidad Católica para un “encuentro con el mundo de la educación”.

En representación del Frente Amplio irá junto a la senadora Blanca Rodríguez, quien se ha definido como una “cristiana de izquierda”.

La exconductora de Subrayado se bautizó y dio sus primeros pasos en la fe en la Parroquia Mater Admirabilis de su barrio natal, Jardines del Hipódromo. Ya era adulta y se había mudado cuando conoció en esa iglesia al padre Pablo Peralta, una de las figuras que, con sus homilías y su impronta, más la marcó en su proceso.

“Con él pude reencontrarme con el misterio de la cruz y viviéndola como un pasaje necesario para llegar a otras situaciones”, contó en 2022 en el programa Vale la Pena de Radio Oriental luego de su muerte. “Fue el que más me acercó a la fe en esos momentos de flaqueza. (...) Cuando fue la Pascua de mi padre, que fue el jueves antes del día de Pascuas, los vecinos lo eligieron a mi papá para que (Peralta) le lavara los pies. Él le dijo a Pablo: ‘Ya estoy pronto’. Lo acompañó mucho al final y nos acompañó mucho a nosotros. Bautizó y le dio la comunión a hijos míos, a sobrinos míos. Se generó un lazo muy fuerte”.