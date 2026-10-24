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Fernando Pereira dijo que la opinión de María Julia Muñoz sobre Cardama "es personal" y que "no es coincidente" con la del FA

La exministra había vinculado la negociación con el astillero español por la compra de patrulleras navales con el financiamiento electoral del sector de Javier García

24 de octubre de 2026 15:23 hs
Fernando Pereira durante su discurso luego de haber sido reelecto como presidente del Frente Amplio

Fernando Pereira durante su discurso luego de haber sido reelecto como presidente del Frente Amplio

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que la opinión de la exministra María Julia Muñoz sobre Cardama "es personal" y que "no es coincidente" con la de la coalición de izquierda.

La exministra había sostenido, en el programa Todo Un Tema del streaming de El Observador, que hubo corrupción durante la administración anterior y apuntó contra la campaña de la Lista 40 de Javier García. Allí había vinculado la negociación con el astillero español por la compra de patrulleras navales con el financiamiento electoral de este sector.

"Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García", dijo Muñoz, sobre el exministro de Defensa de parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.

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Muñoz también afirmó que este expresidente conocía las presuntas irregularidades. "Pero que sabía, sabía. Sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?".

García, hoy senador del Partido Nacional, rechazó las acusaciones y anticipó que recurrirá a Fiscalía. Por su parte, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, también cuestionó los dichos de Muñoz, pidió que se retracte y reclamó que Fernando Pereira y la izquierda se pronuncien al respecto.

Este sábado, Pereira afirmó que la exministra "es una importante miembro del Frente Amplio, (que) tuvo destacados lugares dentro de los gobiernos departamentales y nacionales del Frente Amplio, pero hoy no integra su dirección, ni es legisladora".

"Su opinión es personal y no es la posición que tiene el Frente Amplio que, como ya dije, ya hemos pronunciado. Para ser claro, la posición de María Julia no es coincidente con lo que hemos expresado", agregó el presidente de la coalición de izquierda.

"La opinión del Frente Amplio y las adjudicaciones de responsabilidades políticas del caso Cardama las dimos en una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que entendimos que el expresidente Luis Lacalle Pou era el principal responsable político de una decisión que perjudicó a nuestro país", escribió Pereira.

La semana pasada, durante una sesión de la Asamblea General, el oficialismo aprobó que sea su informe el que sea remitido a la Justicia, luego del trabajo de la comisión investigadora. En un principio el Frente Amplio no tenía los votos suficientes para aprobar la moción, pero los dos representantes de Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados se retiraron de sala en la sesión y permitieron a la izquierda obtener los votos necesarios.

La moción que logró aprobar el oficialismo da paso a Fiscalía de ese informe y solicita que ese organismo investigue hechos de apariencia delictiva y eventuales responsabilidades penales que pudieran caber, incluso de funcionarios públicos de la época.

"Entendemos que desde el Directorio del Partido Nacional se nos pida una respuesta sobre los dichos de una militante del Frente Amplio, que hoy no integra los organismos de dirección", escribió Pereira este sábado en relación a las declaraciones de Muñoz. "Lo que resulta raro es que mantengan silencio en relación a los dichos de (Sergio) Botana, de Graciela Bianchi o de Sebastián Da Silva. No obstante, no tuvimos dificultad en responder sobre la posición del Frente Amplio", sentenció.

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