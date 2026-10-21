Fernando Pereira dijo que Mónica Ferrero debería "dar un paso al costado" y reafirmó que el Frente Amplio quiere cambiarla

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , dijo que la propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero , debería "dar un paso al costado" porque "una parte importante", en alusión al oficialismo, "no la está respaldando".

" Creo que ella misma debería dar un paso al costado , porque finalmente —somos muy cuidadosos— si nota que una parte importante no la está respaldando... Bueno, debería pensar si es el lugar donde debería continuar ", sostuvo Pereira en una entrevista con Info Capital de TV Ciudad.

El presidente del Frente Amplio también fue consultado por las recientes declaraciones del presidente Yamandú Orsi , quien sostuvo el martes en una rueda de prensa que "hoy" no existe "urgencia" en cambiar a la fiscal de Corte, a quien la oposición ha respaldado de forma férrea. La oposición, además, se ha negado a discutir otro nombre en su lugar.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a Info Capital que para esa fuerza política la prioridad es lograr acuerdos para modificar todos los organismos de contralor, lo que incluye a la Fiscalía General de la Nación, y enfatizó que - desde su punto de vista -… pic.twitter.com/BN6zFfnv7P

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" El presidente puede tener opinión y yo también . El Frente Amplio tiene que tener opinión propia. Ni el Frente Amplio puede estar supeditado a la opinión del presidente, tampoco desairearlo, pero tampoco puede dejar de tener su opinión", argumentó Pereira.

Y dijo que la posición de la coalición de izquierda es "que debería haberse cambiado a la fiscal de Corte hace mucho tiempo".

"Para empezar, porque no hay consenso político sobre el nombre. Y, para seguir, porque subrogante es subrogante", afirmó. "La posición del Frente Amplio es que hay que cambiar la fiscal de Corte".

Ferrero ocupa el cargo de forma interina desde que Juan Gómez tramitó su jubilación, a fines de agosto de 2024. Antes de esa fecha, ya había suplantado a Gómez, que por razones de salud debió dar un paso al costado durante varios meses.

En cualquier caso, Gómez también ocupaba el cargo de forma interina, desde que Jorge Díaz renunció como fiscal de Corte en 2021.

Díaz fue el único y último fiscal de Corte votado por el Parlamento, que desde entonces no ha logrado ponerse de acuerdo para las mayorías especiales que se requieren para nombrar a un nuevo titular.

Consultado sobre la contradicción entre sus declaraciones y las del presidente, Pereira respondió a la periodista: "Usted me pregunta la posición del Frente Amplio y yo presido el Frente Amplio. El presidente es de todos los uruguayos, no solo del Frente Amplio. Yo soy solo del Frente Amplio. Luego, creemos que hay que renovar a los integrantes de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas de la República, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Suprema Corte de Justicia y eso deberían ser acuerdos de dos tercios que no deberían tener dificultades y que se debería avanzar".