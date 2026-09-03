Amenazaron de muerte a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y al ministro Carlos Negro

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero , y el ministro del Interior, Carlos Negro , fueron amenazados de muerte en las últimas horas, confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

No es la primera vez que ambos jerarcas reciben amenazas de este tipo . En esta oportunidad, la información fue divulgada en primera instancia por Telenoche.

Las fuentes consultadas por El Observador señalaron que la Fiscalía ya está enterada del caso y que ya se les tomó declaración a ambos jerarcas.

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La última amenaza que había recibido Negro fue de parte del exbarrabrava de Peñarol, Erwin "Coco" Parentini, quien desde la cárcel amenazó al ministro del Interior y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.

En julio, en tanto, un hombre fue imputado por amenazar de muerte a Negro a través de llamadas al 911 y a otra línea abierta del ministerio.

Ferrero, en tanto, fue víctima de un atentado en setiembre del año pasado, cuando delincuentes llegaron a los techos del fondo de su casa y detonaron una granada en el patio, al tiempo que dispararon contra las ventanas. La fiscal, que estaba dentro del domicilio, resultó ilesa, aunque en el Parlamento advirtió que por "15 centímetros" de que la mataran.

La principal hipótesis es que el autor intelectual de este atentado fue el narcotraficante Sebastián Marset, que en marzo de este año fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.