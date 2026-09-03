"Se revictimiza a las víctimas": Bettiana Díaz defendió la actuación del INAU y pidió poner el foco en una posible red de explotación

La diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz defendió la actuación del INAU en el caso de las tres adolescentes que salieron de un centro del organismo y terminaron dentro de un auto conducido por un sargento del Ejército , y cuestionó que la discusión pública se haya concentrado en la actuación de las autoridades y en las jóvenes.

Para Díaz, el foco debe estar puesto en la situación de vulnerabilidad de las adolescentes y en determinar las responsabilidades de los adultos involucrados .

" Nadie está hablando de que acá hay una red de trata y explotación. Se centra el problema en la respuesta de las autoridades, en la vida privada de las adolescentes que estaban en ese auto y nunca en los victimarios ", afirmó este jueves en rueda de prensa.

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La legisladora sostuvo que se buscan detalles que "revictimizan" a las adolescentes y apuntó particularmente a la participación del sargento del Ejército.

"Acá hubo un efectivo del Ejército, un militar, que se llevó a tres gurisas y que una termina internada con síntomas e indicios de abuso sexual y consumo problemático de sustancia", afirmó.

El militar fue imputado por homicidio culposo y suministro de sustancias estupefacientes agravado, y la Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva.

Díaz aseguró que el protocolo del INAU "se está aplicando"

La diputada también respondió a los cuestionamientos por el protocolo para las denominadas "salidas no acordadas", uno de los puntos sobre los que el diputado nacionalista Pedro Jisdonian había cargado contra las autoridades del organismo.

"No, este protocolo se está aplicando", respondió Díaz al ser consultada sobre el tema. La legisladora recordó que los adolescentes alojados en estos centros están bajo protección del Estado, pero no privados de libertad, y sostuvo que las salidas no acordadas son un problema que atraviesa distintas administraciones.

En este caso, agregó, el INAU denunció inmediatamente la salida de la adolescente de 17 años debido a los antecedentes y a la situación de riesgo que conocían las autoridades.

"Lo que declararon las autoridades fue con los antecedentes y la hoja de vida de estas adolescentes. En el caso de la salida no acordada, lo que hizo es inmediatamente denunciar la situación de búsqueda de esta menor", afirmó.

El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, había explicado a El Observador que sobre la adolescente de 17 años existían denuncias previas por presuntas situaciones de explotación sexual y amenazas, y que esa situación llevó al organismo a dar aviso inmediato a la Policía.

"No podemos correr el foco y volver a revictimizar a las adolescentes"

Díaz sostuvo que el episodio debe llevar a una discusión más amplia sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y pidió que las investigaciones determinen las responsabilidades.

"Nos enteramos en una situación fatal pero realmente no podemos correr el foco y volver a revictimizar a las adolescentes", señaló.

La legisladora consideró que todos los organismos involucrados deben actuar y mencionó también los procedimientos correspondientes dentro del ámbito militar. "Acá lo que hay que cuidar es a las gurisas que están en protección del Estado, pero también hay que lograr buscar la responsabilidad donde tiene que estar", afirmó.

Díaz aseguró que Uruguay enfrenta un problema grave de violencia contra niños y adolescentes y reclamó que el asunto sea discutido con profundidad en el Parlamento.

"Estamos ante un problema grave y parece que a la sociedad uruguaya esto no le preocupa tanto en un momento donde aumenta la violencia sobre nuestras infancias y adolescencias", sostuvo. Y agregó: "Esto no puede ser una rencilla partidaria para después horrorizarse y solidarizarse y nada más".

La respuesta de Díaz a las críticas a la gestión del INAU

La diputada también respondió a los cuestionamientos de Jisdonian sobre la gestión del organismo y su reclamo para que las autoridades reconozcan errores.

"En ese proceso se está desde que se inició la gestión, de hecho hay una transformación de algunos de los hogares, el cierre de algunos otros, eso no es un proceso que se pueda hacer de un día para el otro", afirmó.

Díaz sostuvo que existe una demanda creciente sobre el INAU, vinculada, entre otros factores, al aumento de la violencia contra niños y adolescentes, y defendió el trabajo del actual directorio. "Este directorio está haciendo grandes esfuerzos en poder abarcar y mejorar esas condiciones", señaló.

También cuestionó que el debate sobre el organismo se convierta, a su entender, en una disputa entre partidos. "Cuando uno se enfoca en buscar culpas y no en hacer propuestas (...) y lo convierte en algo como de una rencilla partidaria, es complicado discutir así", afirmó.

Díaz defendió la idoneidad de la presidenta del INAU

Consultada específicamente sobre si considera que la presidenta del INAU es idónea para ocupar el cargo, Díaz la respaldó.

"Es una persona que durante toda su vida se ha dedicado a trabajar con infancias, particularmente en Pereira Rossell, es decir, con las infancias más pobres del Uruguay, es una médica muy reconocida por sus colegas", afirmó.

"Así que sí, entendemos que en lo que es la protección de trayectorias vulnerables es una persona que tiene la idoneidad", agregó.

Finalmente, Díaz cuestionó las acusaciones de "soberbia" contra las autoridades del organismo y reclamó elevar el nivel de la discusión.

"Decir que cuando uno contrasta afirmaciones que a veces son incluso hasta temerarias para poder tener titulares de prensa es soberbia, habla del nivel del debate", sostuvo. Y concluyó: "Yo creo que no solucionamos nada así y la población espera mucho más de nosotros".