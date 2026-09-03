Inflación en Uruguay llegó a 4,6% en agosto, apenas por encima de la meta del BCU

El Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,24% en agosto , según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación mensual se ubicó en línea con las expectativas de los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay (BCU), que esperaban un incremento promedio de 0,27% .

Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses se ubicó en 4,55% , desde el 4,25% registrado en julio , y quedó levemente por encima de la meta anual del BCU (4,5%) .

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En tanto, la inflación subyacente —que excluye frutas, verduras y combustibles— se ubicó en 4,35% interanual, desde un registro previo de 4,1%.

Las expectativas de inflación para los próximos 24 meses permanecen alineadas con el objetivo del Banco Central: los analistas prevén una inflación de 4,5%, mientras que el mercado financiero proyecta 4,5% y los empresarios mantienen una expectativa de 5%.

En agosto, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 5,75% por cuarto mes consecutivo. La decisión se tomó con la inflación dentro del rango esperado, pero con una actividad económica que evoluciona por debajo de su potencial y un escenario marcado por la incertidumbre internacional y los riesgos asociados a eventos climáticos adversos.

En esa oportunidad, también remarcó que algunos componentes más persistentes de la inflación, en particular ciertos servicios como salud, educación, servicios personales y comer fuera de casa, continúan mostrando niveles relativamente elevados, por lo que será importante seguir de cerca su evolución en los próximos meses.

En lo que resta del año, los precios se ubicarían transitoriamente algo por encima del objetivo y cerrarían diciembre en el eje de entre 4,7% y 5%, según distintos pronósticos.

La inflación en agosto

En agosto, varios rubros registraron aumentos de precios, aunque Ropa y calzado fue la principal excepción, con una caída de 2,52%. La baja se explicó por las liquidaciones de la temporada otoño-invierno, con descensos en prendas para hombres (-4,9%), prendas para mujeres (-2,88%) y calzado para mujeres (-2,64%).

En Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios aumentaron 0,31%, principalmente por las subas en alquileres (0,27%), servicios de albañilería (3,06%) y gastos comunes (1,19%).

El rubro Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares tuvo un incremento de 0,87%, explicado básicamente por el aumento del servicio doméstico (2,2%).

En Salud, los precios subieron 0,92%, con aumentos destacados en tickets de medicamentos (1,42%) y tratamientos terapéuticos particulares (2,64%).

Por su parte, Transporte registró una suba de 0,5%, principalmente por el aumento de 6,24% en los pasajes de avión.

Los servicios de educación aumentaron 0,8%, debido a las subas en enseñanza preescolar (1,1%), primaria (1%) y secundaria (1,01%).

En Restaurantes y servicios de alojamiento, los precios aumentaron 0,41%, impulsados principalmente por el incremento de 0,38% en restaurantes, cafés y similares.