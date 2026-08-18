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BCU mantiene la tasa en 5,75% en un escenario de inflación alineada con la meta

La decisión se tomó con la inflación dentro del rango esperado, pero con una actividad económica que evoluciona por debajo de su potencial y un escenario marcado por la incertidumbre internacional y los riesgos asociados a eventos climáticos adversos

18 de agosto de 2026 17:47 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes, por unanimidad, mantener la tasa de interés en 5,75%, una decisión en línea con lo esperado por el mercado.

La decisión se da en un contexto en el que las proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes muestran una trayectoria alineada con la meta de 4,5% en el horizonte de 24 meses (relevante para la política monetaria)

Es el cuarto mes consecutivo en que el BCU mantiene la tasa sin cambios, luego de siete recortes consecutivos entre julio de 2025 y marzo pasado.

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  • Las expectativas de inflación de analistas y mercados se mantienen en 4,5%, alineadas con la meta del Banco Central, mientras que las empresariales se sitúan en 5%.
  • A nivel internacional, el comunicado señaló que el entorno continúa caracterizado por una elevada incertidumbre, asociada a tensiones geopolíticas centradas en el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de los commodities.
  • En este marco, explicó el regulador, se mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global. Los principales bancos centrales continúan actuando con cautela y evaluando la evolución de la inflación y los riesgos asociados a su persistencia.
  • En Uruguay, la actividad económica evoluciona por debajo de su crecimiento potencial, mientras que el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable.

A partir de este análisis, el Comité de Política Monetaria (Copom) evaluó que la actual instancia continúa siendo adecuada para la estabilidad de precios y para preservar el anclaje de las expectativas en la meta en el horizonte de política monetaria, señala el comunicado de la reunión.

El organismo agregó que, en un contexto en el que persisten elevados niveles de incertidumbre internacional y riesgos asociados a eventos climáticos adversos, continuará monitoreando la evolución de estos factores y adoptará oportunamente las decisiones de política monetaria que resulten necesarias para contribuir a mantener el anclaje de las expectativas y asegurar el cumplimiento de su mandato.

  • Tasas y política monetaria

Una de las finalidades del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, es decir, la capacidad de compra del peso uruguayo.

La actual política monetaria en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La principal variable de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario (tasa call) a un día de plazo.

La política monetaria busca que esta tasa transmita su señal al resto de las tasas de interés de la economía, en forma consistente con el objetivo de inflación. De esta manera, incide en el costo del dinero en los distintos eslabones de la economía doméstica.

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