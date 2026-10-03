Reservas estratégicas de petróleo: qué son, para qué sirven y cómo se liberan

Casi una sexta parte de las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se han agotado desde marzo, cuando el G7 decidió recurrir a ellas.

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El presidente estadounidense Donald Trump llevaba días exigiendo a los Estados europeos que liberaran más diésel y amenazaba con prohibir las exportaciones de combustible de su país. El viernes consiguió lo que quería.

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El planeta consume cada día unos 100 millones de barriles de petróleo , que se utilizan, por ejemplo, en el transporte y la industria del plástico.

Los países, sobre todo aquellos que no producen petróleo, intentan crear un colchón de seguridad para mitigar los impactos económicos negativos de la escasez o las interrupciones en el suministro, explica la AIE.

También pueden recurrir a las reservas para tranquilizar a los mercados y hacer bajar los precios del crudo.

¿Cuál es el papel de la AIE?

Creada en 1974 tras la primera crisis del petróleo, la AIE tiene como misión garantizar la seguridad energética.

Cuenta con 32 países miembros, entre los que figuran Alemania, Francia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Italia, Japón, México, Turquía y Estados Unidos.

Cada uno de ellos tiene la obligación de mantener existencias de petróleo equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas.

Pueden hacerlo como reservas destinadas exclusivamente a situaciones de emergencia, como existencias comerciales que el Estado pueda movilizar o bien conservarlas en otros países mediante acuerdos.

El 11 de marzo, la AIE decidió llevar a cabo una liberación histórica de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, para intentar mitigar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Era la sexta liberación en la historia de la AIE y la más importante jamás realizada.

A fecha del 2 de octubre, se habían liberado 325 millones de esos barriles, según la AIE.

Esto representa el 18% de los más de 1.200 millones de barriles que poseían los Estados y de los 600 millones de barriles almacenados por la industria, por obligación gubernamental, a fecha del 11 de marzo.

"El G7 pide a la AIE que vele por la aplicación inmediata e íntegra de los compromisos asumidos en marzo de 2026", indicaron los miembros del G7 en un comunicado el viernes.

¿El petróleo se almacena únicamente en crudo?

La normativa de la AIE sobre el mantenimiento de reservas no especifica si estas deben almacenarse en forma de petróleo crudo o refinado, como diésel o fuel oil.

"La opción más adecuada dependerá de los factores propios de cada país", señala.

La AIE aclara que los países con una importante industria de refinado son más propensos a almacenar crudo, ya que son capaces de transformarlo rápidamente. Esto permite una mayor flexibilidad.

Pero incluso para estos países, es acertado mantener al menos una parte de las reservas de emergencia en forma de productos refinados, a pesar de los costes más elevados, añade la AIE.

Para los miembros de la AIE y de la UE, existe la obligación de que un tercio de las reservas se mantenga en forma de productos refinados específicos.

¿Cómo se liberan las reservas?

"Una vez acordada la necesidad de una acción colectiva de la AIE, cada país miembro contribuye en proporción al peso que representa en el consumo total de petróleo", explica la Agencia.

La cantidad, los productos y el ritmo de liberación quedan en manos de cada Estado.

El G7 anunció el viernes que se llevará a cabo una importante liberación de diésel durante los primeros 20 días y no descartó nuevas liberaciones "si fuera necesario".

Fuente: AFP