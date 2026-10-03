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Mirá el golazo de Diego Zabala para ayudar a que Liverpool le gane a Progreso y quede como puntero del Torneo Clausura

El exjugador de Nacional anotó dos goles este sábado por la mañana ante Progreso, los primeros que convierte con la camiseta de Liverpool

3 de octubre de 2026 13:34 hs
Diego Zabala celebra su golazo contra Progreso

Diego Zabala celebra su golazo contra Progreso

Foto: Liverpool

Liverpool venció 3-2 a Progreso este sábado por la mañana en el Parque Viera, por la novena fecha del Torneo Clausura, con un golazo del ex Nacional Diego Zabala que ayudó a la victoria.

El equipo de Belvedere pegó primero a los 37 minutos del primer tiempo con un gol de Santiago Milano, y en el arranque del segundo tiempo Nahuel López lo empató para el gaucho.

A los 62 Zabala ingresó al campo, y cambió el partido. A los 81 el enganche aprovechó un despeje de Renzo Bacchia que le quedó cerca de la medialuna y puso de volea el 2-1, pero lo mejor estaba por llegar.

Siete minutos después de su primer gol, Zabala recibió un balón cerca del medio de la cancha por detrás de los defensores de Progreso y comenzó a correr hacia el arco rival. La zaga lo alcanzó lejos del área, así que "Didi" hizo un enganche hacia atrás y luego la picó por arriba de Bacchia para meter la pelota en un ángulo y decretar el 3-1.

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Fueron los dos primeros goles de Zabala con la camiseta de Liverpool, club al que llegó en el verano de 2026 y en el que lleva 29 partidos jugados.

Cuando el partido estaba por terminar Gary Silva descontó para Progreso, pero finalmente el negriazul se llevó una victoria clave para el Torneo Clausura. Hoy es el puntero de la última competencia del año con 20 puntos, por encima de Montevideo City Torque, que tiene 19 unidades y un partido menos.

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