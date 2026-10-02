European Football Clubs invitó a Peñarol y River Plate argentino para emular su modelo en la región

La European Football Clubs (EFC), organismo reconocido por la UEFA y la FIFA que representa a más de 900 clubes profesionales en el Viejo Continente, dio un paso clave al invitar formalmente a las directivas de Peñarol y River Plate de Argentina. El objetivo principal de este acercamiento es explorar la viabilidad de implementar una estructura institucional y de colaboración similar en el fútbol sudamericano, según confirmó una fuente del club aurinegro a Referí.

Así lo informó este viernes el portal argentino Bolavip, que también tiene filiales en otros países.

La elección de Peñarol y River Plate de Argentina no es casual. La EFC busca sentar las bases de esta iniciativa de la mano de dos instituciones de máxima popularidad y peso histórico en la región, encabezadas por el presidente de los carboneros, Ignacio Ruglio, y el millonario, Stefano Di Carlo, quienes mantuvieron una reunión hace un par de semanas en Buenos Aires.

Desde la entidad europea aclararon de manera enfática que este proyecto no persigue la creación de competencias ni torneos paralelos a los ya establecidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , sino el fortalecimiento de la gestión, la representatividad y el intercambio de herramientas entre clubes de distintas magnitudes.

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Se trata de una invitación de EFC a ambos clubes para estudiar una posibilidad en Sudamérica. La intención de la entidad europea es buscar la posibilidad de armar un modelo similar en la región y para eso busca reunirse en primera instancia con dos clubes de relevancia del continente.

La EFC, que en sus inicios agrupaba a solo 20 instituciones, ha logrado aglutinar tanto a las potencias europeas como a equipos de ligas menores y divisiones de ascenso.

Milan, Inter, Juventus, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, son algunos de los clubes que integran la misma

Con esta convocatoria, Sudamérica puede dar el primer paso hacia una red de cooperación directiva sin precedentes que impulse el desarrollo de sus clubes bajo estándares organizativos globales.