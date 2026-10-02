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Peñarol vs City Torque por Copa AUF Uruguay: la reprogramación que destraba el pedido de Marcelo Méndez de postergar el partido ante Danubio por el Clausura

El equipo celeste había realizado una petición a la Mesa Ejecutiva y está citado para este viernes un Consejo de Liga, pero se llegó a una solución previamente; Peñarol vs City Torque por Copa AUF Uruguay

2 de octubre de 2026 13:24 hs
Javier Cabrera y Brian Gutiérrez

Javier Cabrera y Brian Gutiérrez

Foto: Dante Fernández/Focouy

El Torneo Clausura esquivará una postergación general que amenazaba con frenar el desarrollo del certamen. Montevideo City Torque, actual líder del certamen, dirigido por Marcelo Méndez, había solicitado formalmente a la Mesa Ejecutiva de la Primera división aplazar su encuentro de la décima fecha frente a Danubio, programado para el sábado 10 de octubre a la hora 21.30 y en la solución aparece Peñarol.

La razón del pedido obedecía a la exigente agenda del conjunto celeste: el equipo tenía fijado jugar el próximo jueves 8 a las 19,30 ante Peñarol por la segunda fase de la Copa AUF Uruguay, todo esto en medio de la preparación para el trascendental choque de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, pactado para el miércoles 14 a las 19 en Brasil.

El cambio que hará que no se postergue el Torneo Apertura

Ante el riesgo latente de paralizar el Torneo Clausura por una semana, luego de un Consejo de Liga que está citado para este viernes en la nochecita, las gestiones avanzaron a contrarreloj.

Según confiaron fuentes a Referí, la solución para destrabar el conflicto no pasará por mover la fecha del Clausura, sino por la postergación del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay para una nueva jornada.

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De esta manera, se logra desactivar el paro del calendario local, permitiendo que el Torneo Clausura mantenga su curso habitual y brindándole a Montevideo City Torque el margen necesario para afrontar sus compromisos sin perjudicar el desarrollo del fútbol uruguayo.

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Montevideo City Torque Peñarol Copa AUF Uruguay Marcelo Méndez Danubio Clausura

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