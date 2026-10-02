La eterna rivalidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no para: ahora volverán a cruzarse como dueños de clubes

La mayor rivalidad de la historia moderna del fútbol suma un capítulo inédito, pero esta vez lejos del césped y los botines. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos astros que dominaron la escena mundial durante casi dos décadas a fuerza de goles, Balones de Oro y títulos inolvidables, vuelven a cruzar sus caminos. Sin embargo, el terreno de juego cambió de manera drástica: la competencia ya no pasa por quién marca más goles en un clásico, sino por las visiones estratégicas dentro de los escritorios directivos, ya que ambos se enfrentarán con sus clubes pero como propietarios.

Lionel Messi arribó este viernes a Argentina para jugar su último partido con la camiseta de su selección ante Benín en lo que será su encuentro despedida del combinado albiceleste.

Tras haber revolucionado el deporte internacional como jugadores franquicia, ambos astros consolidaron su transición hacia la gestión y propiedad de instituciones deportivas.

Con importantes inversiones en estructuras de club, alianzas comerciales globales y modelos de desarrollo institucional, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo encabezan proyectos empresariales orientados a transformar el negocio del fútbol.

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Este cara a cara institucional no solo refleja la madurez de sus carreras, sino también cómo su figura trasciende el deporte para convertirse en un fenómeno económico de alcance global.

El nuevo choque entre las marcas de Messi y Cristiano Ronaldo promete redefinir la forma en que los exfutbolistas gestionan el patrimonio deportivo.

En las últimas horas, el argentino compró al club Eldense, de la Segunda división de España, donde también milita Almería, que tiene al astro portugués como uno de sus propietarios.

Messi tiene el 100% de las acciones de esa institución, en tanto el portugués compró el 25% de uno de los que ahora serán sus rivales.

De esta manera, el histórico duelo que protagonizaron durante años como futbolistas ahora tendrá una nueva versión desde las oficinas y dentro de las canchas pero con sus respectivos clubes.

La ambición que demostraron dentro de los campos de juego se traslada ahora a las finanzas, los fichajes estratégicos y la expansión de sus respectivas entidades.