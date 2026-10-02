Inspectores de Canelones paran 24 horas luego de que un conductor golpeara a un funcionario y escapara del control

Los inspectores de Tránsito de Canelones realizarán este viernes un paro de 24 horas luego de que uno de los funcionarios fuera golpeado durante un procedimiento realizado este jueves en Las Piedras .

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La medida implicará la suspensión de las actividades programadas para la jornada. Entre ellas está la Caminata por la Salud prevista en Pando , que iba a desarrollarse en el marco de la Semana del Corazón.

El episodio ocurrió cuando un inspector detectó una moto que circulaba sin matrícula y dio aviso a otro equipo que se encontraba más adelante para que detuviera al conductor.

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Según informó la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador, los funcionarios lograron detener la marcha de la moto, pero el conductor intentó retirarse. En ese momento, uno de los inspectores tomó el manillar del vehículo y el motociclista le dio un golpe de puño, tal como se puede ver en el video compartido por el medio local El Telégrafo.

El hombre consiguió continuar su marcha y abandonar el lugar. Sin embargo, quedó identificado por las autoridades: tiene 56 años y un antecedente penal. La denuncia por lesiones fue presentada ante la Seccional 21ª de Las Piedras.

El inspector fue golpeado en la cabeza

La Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones aportó más detalles sobre la agresión. Según indicó, el motociclista “habría intentado retirarse del lugar” y posteriormente agredió físicamente al inspector con un golpe de puño en la zona del oído y parietal izquierdo.

Otros funcionarios que participaban del operativo intervinieron y solicitaron la presencia de la Policía. Desde la comuna expresaron su “más enérgico rechazo” a lo sucedido.

“Ninguna diferencia, reclamo o disconformidad con un procedimiento justifica la violencia contra quienes cumplen una función pública”, señaló la Dirección de Tránsito.

El organismo sostuvo que los inspectores trabajan diariamente en las calles del departamento para controlar el cumplimiento de las normas y contribuir a la seguridad vial.

Un funcionario de la dependencia de la comuna canaria adelantó a El Observador que el trabajador herido fue citado esta tarde por Fiscalía para brindar su declaración respecto a los hechos ocurridos.

Por el momento, según detalló, la medida resuelta fue un paro general durante toda la jornada de este viernes, pero el tema volverá a ser analizado en una próxima asamblea, donde los inspectores evaluarán si adoptan nuevas medidas o realizan otros planteos.

Según explicó, el protocolo establecido ante una agresión implica comunicar el episodio a la Dirección y realizar un paro durante la jornada siguiente.

Preocupación por agresiones e insultos contra inspectores

La Dirección de Tránsito aprovechó el episodio para advertir sobre un fenómeno que, según sostiene, no se limita a las agresiones físicas.

La comuna manifestó preocupación por “que la violencia se naturalice en las redes sociales”, donde afirmó que aparecen insultos, descalificaciones y faltas de respeto contra los funcionarios.

“Podemos discutir procedimientos. Podemos reclamar. Podemos estar en desacuerdo. Lo que no podemos naturalizar es la violencia”, expresó.

Y agregó: “Ni en la calle, ni contra un funcionario, ni contra ningún ciudadano, ni detrás de una pantalla”.

La Dirección General de Tránsito y Transporte reafirmó su respaldo a los funcionarios y rechazó “toda forma de violencia física, verbal o digital”.

“Cumplir una función pública no puede convertirse en una razón para ser agredido”, concluyó.

El episodio derivó en la decisión de los inspectores de realizar un paro de 24 horas este viernes, que afectará los operativos y las actividades de tránsito previstas en Canelones.