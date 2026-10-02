En Uruguay sigue cayendo el apoyo a la democracia y solo 27% está de acuerdo con que el país va en la "dirección correcta", según el Latinobarómetro

En Uruguay , los ciudadanos creen cada vez menos en la democracia es "preferible a cualquier otra forma de gobierno" , según el último informe del Latinobarómetro publicado este viernes.

Con todo, es el segundo país de América Latina en la que los ciudadanos más apoyan a la democracia . El primero es Argentina con 73% de sus ciudadanos apoyando este sistema, seguido de Uruguay (64%) y Costa Rica y Chile (con 63%).

En Uruguay el apoyo viene bajando sistemáticamente desde 2020. Ese año 74% de los uruguayos respondía que era "preferible" a cualquier otra forma de gobierno, en 2024 bajó a 70,1% y en este último informe de 2026 se ubicó en 64%.

Lo que no se ve de las finanzas: el encuentro que reunirá al ecosistema fintech en Uruguay

Enfermedades cardiovasculares en Uruguay: más de 8.000 muertes al año, una fuerte brecha entre hombres y mujeres y lo que pasa en cada departamento

A nivel regional , el informe del Latinobarómetro señala que el apoyo a la democracia se mantuvo estable en América Latina en 52%, cifra que no cambió respecto a 2024. El peor período para la democracia en la región fue entre 2018 y 2023, cuando el apoyo se ubicó en 48% y 49% respectivamente.

Esos años, apunta el informe, coincidieron con la pandemia de covid-19 y con el fin de la década de 2010, que "había traído malas noticias económicas sostenidas y en la que estallaron socialmente tres países de la región", como Colombia, Chile y Ecuador.

Uruguay es uno de los tres países de la región donde hubo alternancia en las últimas elecciones, pero igual cayó el apoyo a la democracia. Esto también pasó en Bolivia y en Panamá.

"En estos casos, la alternancia parece tener menos esperanza, ser menos entusiasta respecto de las cosas que se pueden solucionar", analiza el Latinobarómetro.

Uruguay también destaca por la percepción de un "declive del Estado". Entre 2011 y 2026 perdió 20 puntos porcentuales en ese aspecto. En 2011, 51% de los ciudadanos creía que el Estado hacía "mucho" o "algo" por él, pero en 2026 la cifra cayó a 31%.

El informe lo ubica junto a Panamá, como dos países en los que se da una situación llamativa: pese a que hubo alternancia, disminuyó el apoyo a la democarcia y también bajó la percepción de que el Estado hace "mucho" o "algo" por cada uno.

"En otras palabras, el desempeño de los Estados a lo largo del tiempo en América Latina ha sufrido una importante disminución", señala, a nivel general, la investigación.

¿Qué tan representados se sienten los uruguayos por el Parlamento?

Respecto a qué tan representados se sienten los uruguayos en el Parlamento, solo 29% dice sentirse "representado" y 65% asegura sentirse "no representado".

Respecto a la medición anterior (de 2024), cayó la cantidad de personas que dice sentirse representada y aumentó quienes dicen no sentirlo. Si se tienen en cuenta los datos de 2015 la caída es aún superior, tal como se puede visualizar en la gráfica a continuación.

En América Latina, el país donde los ciudadanos se sienten más representados por el Parlamento o el Congreso es El Salvador (35%), seguido de Costa Rica (33%) y República Dominicana (31%). Uruguay es el país que les sigue y está cuarto en el ranking de 17 países.

Entre los países en los que los ciudadanos se sienten menos representados está Perú (90% responde no sentirse de esa manera), Ecuador (88%) y Guatemala (83%).

A nivel general, 76% de los latinoamericanos no se siente representado por el Parlamento y 22% se siente representado, según los datos del informe 2026.

¿El mundo va en la dirección correcta?

"El único país de América Latina en que la mayoría de la población cree que el mundo va en la dirección correcta es El Salvador con el 60%. El país más crítico es Uruguay donde solo el 18% dice que el mundo va en la dirección correcta", subraya el informe.

A nivel de Latinoamérica, 35% está de acuerdo con que el mundo va en la dirección correcta, una cifra que marca una caída respecto a 2009 (última vez que se midió), cuando eran 41%, pero un aumento respecto a 2003, cuando solo 26% decía estar de acuerdo con el rumbo.

Por otra parte, el Latinobarómetro también midió la percepción de las personas respecto al rumbo de sus propios países.

En Uruguay, 27% dice estar de acuerdo con la afirmación de que el país va "en la dirección correcta".

Cuando se les pregunta si creen que sus familias y ellos mismos van en la dirección correcta, el panorama en Uruguay cambia.

En ese caso, 87% dice estar de acuerdo en que su familia y ellos van en la dirección correcta.

El informe vincula este fenómeno con el indicador de satisfacción general con la vida, señalando que la percepción individual no suele verse afectada directamente por las coyunturas económicas o políticas. En esta línea, un 84% de los uruguayos afirma estar muy o bastante satisfecho con su vida, superando el promedio latinoamericano del 78%.

El estudio de la Corporación Latinobarómetro se basó en 19.207 entrevistas cara a cara realizadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026 a muestras representativas de la población de 18 años y más en 17 países de América Latina. En los países de Sudamérica (incluido Uruguay) y México se aplicaron 1.200 encuestas por país, registrando un margen de error del 3% para cada muestra nacional (y del 1% para el total regional). Por razones de seguridad, Nicaragua fue el único país no medido en esta edición.