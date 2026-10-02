Lo que no se ve de las finanzas: el encuentro que reunirá al ecosistema fintech en Uruguay

El próximo 7 de octubre el Club de Golf del Uruguay será la sede de una nueva edición del Uruguay Fintech Summit, el principal encuentro anual del ecosistema fintech uruguayo.

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Organizado por la Cámara Uruguay Fintech, el summit ofrecerá una intensa jornada de más de 7 horas de contenido especializado, paneles de debate con referentes de primer nivel y amplios espacios de networking estratégico. Abrirán el evento Bruni Gili, director de Uruguay Innova y Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del Banco Central del Uruguay.

La edición 2026 pondrá el foco en "lo que no se ve": la infraestructura y los verdaderos cimientos que sostienen la evolución de los servicios financieros. A lo largo del encuentro se abordarán temas clave para la agenda pública y privada del sector, como regulación de finanzas abiertas e interoperabilidad, nuevas formas de pago, inversión y escalabilidad fintech, activos digitales, crédito fintech en Uruguay e IA en fintech.

“Esta edición del summit nos invita a mirar lo que sucede detrás de los servicios financieros que usamos todos los días y los cambios que están redefiniendo el sistema. En ese escenario, las finanzas abiertas ocupan un lugar central: estamos ante una transformación que puede cambiar la forma en que las personas acceden a servicios financieros, y que exige construir nuevas reglas de colaboración y confianza entre todos los actores. Es una conversación que Uruguay necesita dar y el evento es un espacio privilegiado para hacerlo”, señaló Ximena Aleman, presidenta de la Cámara Uruguay Fintech.