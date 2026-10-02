Lo que no se ve de las finanzas: el encuentro que reunirá al ecosistema fintech en Uruguay

El próximo 7 de octubre el Club de Golf del Uruguay será la sede de una nueva edición del Uruguay Fintech Summit, el principal encuentro anual del ecosistema fintech uruguayo.
Organizado por la Cámara Uruguay Fintech, el summit ofrecerá una intensa jornada de más de 7 horas de contenido especializado, paneles de debate con referentes de primer nivel y amplios espacios de networking estratégico. Abrirán el evento Bruni Gili, director de Uruguay Innova y Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del Banco Central del Uruguay.
La edición 2026 pondrá el foco en "lo que no se ve": la infraestructura y los verdaderos cimientos que sostienen la evolución de los servicios financieros. A lo largo del encuentro se abordarán temas clave para la agenda pública y privada del sector, como regulación de finanzas abiertas e interoperabilidad, nuevas formas de pago, inversión y escalabilidad fintech, activos digitales, crédito fintech en Uruguay e IA en fintech.
“Esta edición del summit nos invita a mirar lo que sucede detrás de los servicios financieros que usamos todos los días y los cambios que están redefiniendo el sistema. En ese escenario, las finanzas abiertas ocupan un lugar central: estamos ante una transformación que puede cambiar la forma en que las personas acceden a servicios financieros, y que exige construir nuevas reglas de colaboración y confianza entre todos los actores. Es una conversación que Uruguay necesita dar y el evento es un espacio privilegiado para hacerlo”, señaló Ximena Aleman, presidenta de la Cámara Uruguay Fintech.
El Uruguay Fintech Summit es la mesa donde el sector privado, los reguladores y los inversores se sientan a discutir y construir activamente el futuro del ecosistema local. Además, se dará a conocer por primera vez el Mapa Fintech Uruguay, un diagnóstico de la industria fintech elaborado por Exante, que será presentado por Alicia Corcoll y Tamara Schandy.
Con una agenda que combinará la mirada local con experiencias regionales, el Uruguay Fintech Summit volverá a reunir a los principales actores del ecosistema para poner en discusión los cambios que ya están redefiniendo las finanzas en Uruguay. Las entradas y más información están disponibles en el siguiente link.