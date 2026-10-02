Los desafíos que plantea El Niño a un sector exportador con altibajos

Los efectos de El Niño ya comenzaron a sentirse en Uruguay y plantean desafíos para el sector exportador, ya afectado por las consecuencias de la última sequía. Las ventas al exterior acumulan un mínimo aumento en los primeros nueve meses de 2025 y el exceso de lluvias previsto abre oportunidades, pero también implica riesgos .

La Unión de Exportadores (UEU) expuso en un informe que el 2026 plantea un escenario desafiante a nivel global debido a crecientes tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y volatilidad en los precios de energía e insumos clave. Y a ese panorama complejo se le suma el factor climático.

El texto fue publicado casi al mismo tiempo que se conocieron los datos de las exportaciones de bienes uruguayos, que tuvieron un mínimo aumento de 1% entre enero y setiembre en comparación con igual período de 2025 .

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La gremial recordó que Uruguay atravesó un período de sequía en el verano pasado y ahora se pronostica un fenómeno de El Niño de gran intensidad para los próximos meses que a nivel local implicará un exceso de lluvias.

“En una economía donde la agroindustria representa aproximadamente el 80% de la oferta exportable, el clima actúa como un factor determinante que afecta de forma transversal a la producción, ya sea por déficit o exceso hídrico u otros fenómenos meteorológicos adversos”, señaló.

Agricultura: la región del Cono Sur de América es una potencia como generadora de alimentos para el mundo. Foto: Juan Samuelle (archivo)

El documento indicó que El Niño es un fenómeno climático que se caracteriza por un aumento anómalo de las temperaturas de las aguas de la zona central y oriental del océano Pacífico ecuatorial.

Específicamente sobre la temperatura, se esperan registros por encima de lo normal en gran parte del planeta, con excepción de Estados Unidos y el sureste de América del Sur (particularmente Argentina y Uruguay), donde las probabilidades apuntan a temperaturas por debajo de lo habitual.

El documento expresó que anteriores pasajes de El Niño por Uruguay tuvieron algunas características. En la zona norte se verificó un aumento de las precipitaciones entre setiembre y mayo, con mayor incidencia en noviembre, diciembre y abril cuando el fenómeno es fuerte y muy fuerte. En la zona sur, en cambio, si bien se observan mayores lluvias que en años de La Niña (cuando se da el fenómeno opuesto), no difieren sustancialmente de años neutrales.

La UEU mencionó que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el invierno de este año fue el segundo más lluvioso de los últimos 47 años, con precipitaciones que estuvieron 43,8% por encima de la media para el período entre junio y agosto.

El Niño anterior y los posibles desafíos

El texto expuso que El Niño de 2015/2016 es la referencia más cercana que tiene Uruguay y añadió que entre diciembre y enero hubo lluvias extraordinarias, con acumulados diarios superiores a los 100 milímetros en una buena cantidad de localidades. Ese exceso hídrico afectó períodos de siembra y cosecha, complicó el desplazamiento en la caminería y produjo restricciones operativas.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Recordó que en el caso del arroz las abundantes lluvias que hubo desde la siembra y durante buena parte del ciclo productivo ocasionaron pérdidas en la producción que fueron estimadas en 160.000 toneladas.

Además, en 2016 las exportaciones de bienes disminuyeron 7,3%, en parte por la afectación en la producción, logística y cosecha por el exceso de lluvias, aunque también incidieron los menores precios internacionales y un período de recesión económica en Brasil.

“Estos resultados no son directamente extrapolables al evento previsto para 2026/27, por diferencias en fechas de siembra, infraestructura, precios y stocks. Además, el impacto varía según el cultivo, la región y el tipo de suelo”, aclaró la gremial.

“Aún así, la evidencia histórica es un insumo valioso para identificar vulnerabilidades, dimensionar riesgos y anticipar medidas”, añadió.

Con ese contexto, la UEU identificó riesgos y posibilidades para distintos rubros productivos, como los cultivos de trigo cebada y colza, el sector arrocero, la ganadería extensiva, la lechería y la fruticultura.

Unión de Exportadores

El documento señaló que el fenómeno de El Niño abre oportunidades (recarga de represas y acuíferos y más forraje), pero también riesgos (menos días operativos, mayor probabilidad de enfermedades y pérdidas de suelo.

“En este sentido, la mejor preparación no consiste en suponer que El Niño compensará la sequía, sino en convertir estas previsiones en decisiones segmentadas por zona y sistema, escalonar compras de insumos, adelantar obras de mantenimiento y proteger las ventanas de siembra y cosecha”, concluyó.