"Acto de masas" en Parque Batlle y el primer "Premio Pepe Mujica": el homenaje a Lula en Montevideo en el que trabaja el Frente Amplio

Gane o pierda en Brasil , se espera que Lula Da Silva esté en Montevideo para la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre. Y, gane o pierda contra Flavio Bolsonaro, se espera que el líder Partido dos Trabalhadores sea la figura “convocante” para un acto de masas el jueves 3 que llene, desde la fuente del Parque Batlle hasta el Obelisco, la avenida del “icónico Río de Libertad”.

El encuentro internacional fue esbozado por primera vez en agosto por la exvicepresidenta Lucía Topolansky durante un evento del Congreso Panamericano en el Teatro Solís. En su organización llevan trabajando durante meses el Frente Amplio y el PT, en una reedición de la Jornada Continental que en 2017 trajo a la entonces presidenta brasileña Dilma Rouseff a Montevideo y luego en 2024 llevó a José Mujica a Foz do Iguaçu.

“Hay un análisis de que estamos en una etapa histórica en el mundo de resistencia a la ultraderecha, a sus posiciones belicistas con (Donald) Trump y (Benjamin) Netanyahu a la cabeza, al descaecimiento de la democracia y la libertad por parte de esos regímenes”, dijo a El Observador el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio ( Carifa ), Fernando Gambera .

Brasil vota con una deuda del 82% del PIB: lo que Goldman Sachs espera tras el duelo Lula-Bolsonaro

Cancelan a último momento el debate electoral en Brasil por "interferencia indebida" de la Justicia: prohibieron a Globo mostrar atril vacío de Lula

“Esta del 3 de diciembre tiene el contexto de que coincide con la presidencia de Uruguay en la Celac, con el cierre de la presidencia de Uruguay en el Mercosur y la realización de Mercociudades, donde Canelones recibe también ese 3 de diciembre la presidencia pro témpore”, expuso Gambera.

Leo Carreño

El dirigente describió que de cara a esa Jornada Continental prevista entre el 2 y el 4 de diciembre “confluyen en Montevideo todos los movimientos sociales, el sindicalismo internacional, los movimientos feministas, ambientalistas, el Movimiento Sin Tierra y partidos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe, en particular los que están en la lucha interna de Estados Unidos, padeciendo la persecución del ICE”, el servicio de seguridad para el control migratorio norteamericano.

En Uruguay, esa convocatoria al “movimiento popular” se reflejará en la participación activa del PIT-CNT, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Organización de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y las bases del Frente Amplio.

Gambera aclaró que “es una actividad internacional en Montevideo, no una actividad de nosotros uruguayos con amigos extranjeros”. “Es para ser divulgada a nivel mundial y esperamos masividad de participación desde Brasil y Argentina”.

La Jornada tiene proyectada su apertura en el Velódromo a partir del miércoles 2 de diciembre con distintas actividades.

El primer “Premio Pepe Mujica”

Si Lula gana en Brasil, la organización espera una gran celebración para ese jueves 3 de diciembre en el Parque Batlle con homenaje incluido al presidente reelecto. Pero si el triunfante es Bolsonaro, entonces el acto apuntará a reconocerle al mandatario saliente su trayectoria, bajo la consigna: “Por la paz, en defensa de la democracia, la libertad, la soberanía y la integración de los pueblos”.

Fernando Gambera, secretario de la Asociación de Bancarios del Uruguay Camilo Dos Santos

“La idea es que haya un homenaje por su carácter de personalidad destacada en favor de la humanidad y la paz”, sostuvo Gambera, un exsindicalista de estrecha confianza de Fernando Pereira y del asesor presidencial para asuntos de integración, Álvaro Padrón.

Para esa tarde del 3 de diciembre, Lula sería galardonado con “la primera versión del Premio Pepe Mujica”, afirmó el titular de la Carifa.

Aunque aún no se ha confirmado su asistencia, en el Frente dan por hecho que la organización del PT y una conversación con la propia Topolansky terminará por abrochar a Lula sobre el estrado. También se espera que una delegación de la jornada pueda reunirse ese día con el presidente Yamandú Orsi.

“Si tenemos en cuenta que la consigna que une todo ese universo es la paz en el mundo, la defensa de la democracia y la integración de los pueblos, a Lula no solo lo estamos homenajeando por lo que ha hecho, sino porque es clave para adelante para la región”, defendió Gambera.

“Lula es el elemento político más destacado que va quedando en torno a la integración. Es quien propició que el cambio de la matriz energética viniera también con que la industria china, además de mandarnos todo, se instalara en la región. Tiene que ser el elemento favorecedor de que eso también favorezca a los demás socios del Mercosur. Tiendo a pensar que si no está él va a ser mucho más difícil”.

El Frente Amplio está “jugado” a su triunfo. Este domingo sostendrá una “vigilia” en la Huella de Seregni para esperar los resultados de la primera vuelta, al tiempo que en los departamentos fronterizos alienta el voto a favor del PT para los “ciudadanos doble chapa” que tienen ciudadanía en Uruguay y Brasil.

En las últimas horas, además, comenzó a hacer circular un jingle político interpretado por el murguista Maximiliano Pérez.

En una entrevista con Búsqueda la semana pasada, Gambera había llamado en tanto a estar “alerta a reaccionar inmediatamente” ante “una probabilidad o algún tipo de indicio de parte de Trump y de Estados Unidos de volver a reeditar intenciones golpistas” en Brasil.