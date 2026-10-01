Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 30 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 30 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata , mientras que en el Revancha hubo dos aciertos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los números sorteados fueron 1, 2, 31, 39 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 24.

Los números del sorteo Revancha fueron 1, 3 , 6, 15 y 30

5 de Oro resultó vacante este domingo y acumula $ 115,5 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo se juega

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 1 de octubre

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs.