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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 30 de setiembre

Los números ganadores y pozo estimado para el próximo sorteo del domingo 4 de octubre.

1 de octubre de 2026 6:10 hs
Sorte 5 de oro

Sorte 5 de oro

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 30 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata, mientras que en el Revancha hubo dos aciertos.

Resultados del 5 de Oro del miércoles 30 de setiembre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 1, 2, 31, 39 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 24.

  • Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $ 110.269.427
  • Pozo de Plata: sin ganadores

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 1, 3 , 6, 15 y 30

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  • Pozo Revancha: dos aciertos | Premio: $ 9.308.343

Resultados del Pozo de Oro

  • 1
  • 2
  • 31
  • 39
  • 47
  • Bolilla extra: 24

Resultados del Pozo Revancha

  • 1
  • 3
  • 6
  • 15
  • 30

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs.

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