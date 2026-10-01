Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 30 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 30 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata, mientras que en el Revancha hubo dos aciertos.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 30 de setiembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 1, 2, 31, 39 y 47 mientras que la bolilla extra fue la 24.
- Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $ 110.269.427
- Pozo de Plata: sin ganadores
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 1, 3 , 6, 15 y 30
- Pozo Revancha: dos aciertos | Premio: $ 9.308.343
Resultados del Pozo de Oro
- 1
- 2
- 31
- 39
- 47
- Bolilla extra: 24
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs.