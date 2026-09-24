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Pozo millonario del 5 de Oro: este domingo reparte $ 102 millones, más de US$ 2,4 millones

El próximo sorteo del 5 de Oro con Revancha se realizará el domingo 27 de setiembre, con $ 102 millones aproximadamente en pozos acumulados

24 de septiembre de 2026 11:23 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

El 5 de Oro con Revancha repartirá este domingo 27 de setiembre pozos acumulados por unos $ 102 millones, una cifra que equivale a más de US$ 2,4 millones, según informó La Banca.

El millonario pozo se alcanzó luego del sorteo realizado este miércoles 23 de setiembre, en el que el pozo de Oro quedó vacante.

Los números sorteados en el 5 de Oro fueron 14, 16, 32, 40 y 46, mientras que la bolilla extra fue el 8. Al no registrarse un ganador del premio principal, el pozo volvió a acumularse de cara al sorteo del domingo.

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Un apostador acertó el Revancha

A diferencia del pozo de Oro, el Revancha tuvo un ganador. La apuesta fue realizada a través de la web de La Banca y acertó los cinco números sorteados: 1, 20, 27, 29 y 42.

El próximo sorteo del 5 de Oro con Revancha se realizará el domingo 27 de setiembre, con $ 102 millones aproximadamente en pozos acumulados.

Las apuestas pueden realizarse en los locales habituales, por teléfono al 0905 0012, mediante SMS al 5577 o a través de la web de La Banca.

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