Pozo millonario del 5 de Oro: este domingo reparte $ 102 millones, más de US$ 2,4 millones

El 5 de Oro con Revancha repartirá este domingo 27 de setiembre pozos acumulados por unos $ 102 millones , una cifra que equivale a más de US$ 2,4 millones , según informó La Banca.

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El millonario pozo se alcanzó luego del sorteo realizado este miércoles 23 de setiembre, en el que el pozo de Oro quedó vacante .

Los números sorteados en el 5 de Oro fueron 14, 16, 32, 40 y 46 , mientras que la bolilla extra fue el 8 . Al no registrarse un ganador del premio principal, el pozo volvió a acumularse de cara al sorteo del domingo.

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A diferencia del pozo de Oro, el Revancha tuvo un ganador . La apuesta fue realizada a través de la web de La Banca y acertó los cinco números sorteados: 1, 20, 27, 29 y 42 .

El próximo sorteo del 5 de Oro con Revancha se realizará el domingo 27 de setiembre, con $ 102 millones aproximadamente en pozos acumulados.

Las apuestas pueden realizarse en los locales habituales, por teléfono al 0905 0012, mediante SMS al 5577 o a través de la web de La Banca.