Murió un hombre tras un arresto ciudadano en Salto: vecinos dijeron que se estaba masturbando frente a niños

Un hombre de 30 años murió este miércoles en Salto luego de un arresto ciudadano ocurrido en la zona de avenida Enrique Amorim y Juncal. Por el caso, dos hombres mayores de edad fueron detenidos.

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Según informó la Policía, sobre las 17:40 tomó conocimiento del arresto y, al llegar al lugar, el hombre de 30 años fue trasladado al Hospital Regional de Salto, donde minutos después se constató su fallecimiento.

Vecinos de la zona dijeron a los efectivos que el episodio se habría originado a raíz de una conducta de atentado violento al pudor, según consta en la información policial. Fuentes de la Jefatura de Policía salteña, consultadas por El Observador, detallaron que el hombre "se estaba masturbando frente a los niños".

Posteriormente, una mujer se presentó en una seccional policial y radicó una denuncia vinculada al hecho.